UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın rakipleri arasında yer alan takımlardan Union Saint-Gilloise, PSV Eindhoven karşısında sürpriz bir sonuca imza attı. Philips Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Union Saint-Gilloise 3-1 kazandı.
Maça hızlı başlayan Union Saint-Gilloise, 9. dakikada Promise David'in penaltıdan kaydettiği golle öne geçti. Belçika temsilcisi, Anouar El Hadji'nin 39. dakika oynanırken gelen golüyle soyunma odasına 2-0 önde girdi.
Karşılaşmada 81. dakika oynanırken Kevin Mac Allister, farkı üçe çıkardı. PSV Eindhoven'ın 90. dakikada Ruben van Bommel ile bulduğu gol teselliden öteye gidemedi.
Bu sonuçla Union Saint-Gilloise, Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başlayarak puanını 3 yaptı. Sahasında beklemediği bir mağlubiyet alan PSV Eindhoven ise sıfır puanda kaldı.
Galatasaray, Union Saint-Gilloise ile Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında 25 Kasım 2025 tarihinde evinde karşı karşıya gelecek.