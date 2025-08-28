Avrupa'nın bir numaralı futbol organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi, Monaco'da gerçekleştirildi.

Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Galatasaray'ın rakipleri de gerçekleştirilen kura çekimi sonrası belli oldu.

İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri:

Liverpool (İngiltere) (İç saha)

(İngiltere) (İç saha) Manchester City (İngiltere) (Deplasman)

(İngiltere) (Deplasman) Eintracht Frankfurt (Almanya) (Deplasman)

(Almanya) (Deplasman) Atletico Madrid (İspanya) (İç saha)

(İspanya) (İç saha) Bodo/Glimt (Norveç) (İç saha)

(Norveç) (İç saha) Ajax (Hollanda) (Deplasman)

(Hollanda) (Deplasman) Monaco (Fransa) (Deplasman)

(Fransa) (Deplasman) Union SG (Belçika) (İç saha)

Şampiyonlar Ligi'nde maç tarihleri ise şöyle:

1. Hafta: 16/18 Eylül 2025

2. Hafta: 30 Eylül/1 Ekim 2025

3. Hafta: 21/22 Ekim 2025

4. Hafta: 4/5 Kasım 2025

5. Hafta: 25/26 Kasım 2025

6. Hafta: 9/10 Aralık 2025

7. Hafta: 20/21 Ocak 2026

8. Hafta: 28 Ocak 2026

Son 16 play-off turu: 17/18 ve 24/25 Şubat 2026

Son 16 turu: 10/11 ve 17/18 Mart 2026

Çeyrek final: 7/8 ve 14/15 Nisan 2026

Yarı final: 28/29 Nisan ve 5/6 Mayıs 2026

Final: 30 Mayıs 2026

UEFA Şampiyonlar Ligi finali Macaristan’ın başkenti Budapeşte’deki Puskas Arena’da oynanacak.

LİG AŞAMASINDA 36 TAKIM YER ALIYOR

Şampiyonlar Ligi'nde 36 takım yer alıyor. Her ekip farklı rakiplerle dördü iç sahada, dördü deplasmanda sekiz maç oynayacak. Ocak ayında 25 ila 36. sırada kalan takımlar Avrupa’ya veda edecek.

Ligde ilk 8’e girenler doğrudan son 16 turuna yükselecek. 9 ile 24. sıradaki takımlar ise Şubat ayında yapılacak play-off eşleşmeleriyle son 16 biletini almaya çalışacak. Play-off’tan itibaren turnuva yine iki maçlı eleme sistemiyle devam edecek. Yarı finallerde de çift maç var, final ise tek maç üzerinden oynanacak.

İlk 25’in altında kalanlar için ise Avrupa defteri kapanacak.

Yeni formatın en dikkat çekici yönlerinden biri, artık Şampiyonlar Ligi’nden elenen bir takımın Avrupa Ligi’ne geçememesi. Aynı şekilde Avrupa Ligi’nden de Konferans Ligi’ne düşme imkânı kaldırıldı. Yani “elendiğin anda Avrupa defteri kapanıyor” dönemi başladı.

TORBALAR

1. Torba: PSG (Fransa), Real Madrid (İspanya), Manchester City (İngiltere), Bayern Münih (Almanya), Liverpool (İngiltere), Inter (İtalya), Chelsea (İngiltere), Borussia Dortmund (Almanya), Barcelona (İspanya)

2. Torba: Arsenal (İngiltere), Bayer Leverkusen (Almanya), Atletico Madrid (İspanya), Benfica (Portekiz), Atalanta (İtalya), Villarreal (İspanya), Juventus (İtalya), Eintracht Frankfurt (Almanya), Club Brugge (Belçika)

3. Torba: Tottenham (İngiltere), PSV (Hollanda), Ajax (Hollanda), Napoli (İtalya), Sporting (Portekiz), Olympiakos (Yunanistan), Slavia Prag (Çekya), Bodo/Glimt (Norveç), Olimpik Marsilya (Fransa)

4. Torba: Kopenhag (Danimarka), Monaco (Fransa), Galatasaray (Türkiye), Union SG (Belçika), Karabağ (Azerbaycan), Athletic Bilbao (İspanya), Newcastle United (İngiltere), Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi), Kairat (Kazakistan)