Süper Lig’de rekorları alt-üst edip yenilmez bir şekilde zirve ye kurulan Galatasaray, Almanya’da şampiyonluklara ambargo koyan Bayern Münih gibi... Teknik Direktör Okan Buruk’un başarılı yönetimiyle ligde rakiplerine büyük üstünlük kuran sarı-kırmızılıların yükselişi bazı detaylarda gizli.

Kadrodaki tüm futbolcular, her an oynayacak durumda. Buruk’un forma adaleti yerinde ve Sane ile Icardi gibi dünya yıldızları kulübede kalsa da sorun etmiyor. Sakat veya cezalı olan futbolcuların yerine kim oynarsa sırıtmıyor. Göztepe karşısında Singo ve Torreira yoktu ama Sallai, Sara, Lemina ve Yunus; üst düzey oynadı. Bu arada Cimbom’un pres gücü, rakiplerini oyundan düşürüyor. Osimhen, hem savunmayı dağıtıyor hem de golleri sıralıyor.