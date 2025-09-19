Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk hafta maçında Eintracht Frankfurt'a 5-1 mağlup olurken Alman basını sarı kırmızılıların aldığı yenilgiyi manşetlerine taşıdı.

Gazeteler, Frankfurt'un galibiyetine methiyeler düzerken Galatasaray için şok ifadeler kullandı.

SKORA DİKKAT ÇEKİLDİ

Maç sonrası Alman ve Avrupa medyası şok mağlubiyeti gündemine aldı. Almanya'da yayın yapan DAZN: "İkna edici zafer ve lig liderliği: Öfkeli Eintracht, Galatasaray'ı devirdi." ifadelerini kullanırken Sportschau ise "Eintracht, Galatasaray'ın zayıflığından acımasızca yararlandı" sözlerini okurları ile paylaştı.

T-Online "Frankfurt'ta coşku: Eintracht, Galatasaray'ı dağıttı. Leroy Sane ve İlkay Gündoğan, Galatasaray'da fiyasko yaşadı." ifadeleri ile 5-1'lik skora değinirken WEB, "Güçlü Eintracht, Galatasaray'ı ezdi." başlığını attı.

Avrupa'da yayın yapan Sky Sport "Eintracht Frankfurt, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ı net bir şekilde yendi." ifadelerini okurlarına aktardı. BILD ise "Eintracht, muhteşem bir performansla Galatasaray'ı sahadan süpürdü: 5-1." cümlelerini kullandı.

NAGELSMANN GÖNDERMESİ

Sueddeutsche ise Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Nagelsmann'ın sözlerine atıfta bulunarak "Julian Nagelsmann, Leroy Sane transferi hakkında Türkiye'nin bazı kesimlerinde hakaret olarak algılanan şu sözlerle yorum yapmıştı: "Leroy artık Bundesliga'dan biraz daha kötü bir ligde oynuyor. Daha fazla öne çıkmalı". Maçı incelediğinde muhtemelen değerlendirmesinin doğrulandığını hissetmişti." ifadelerini kullandı.