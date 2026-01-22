Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray, sahasında Atletico ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla yüzde 99 ihtimalle son 16 için play-off oynamayı garantiledi. Galatasaray'ın play-off turunda karşılaşabileceği en muhtemel rakipler duyuruldu.

Galatasaray, sahasında Atletico Madrid'le 1-1 berabere kalarak, Şampiyonlar Ligi'nde son 16 için play-off turu oynama ihtimalini yüzde 99'a yükseltti. Football Meets Data, Galatasaray'ın play-off turunda karşılaşabileceği en muhtemel rakipleri duyurdu. İşte Galatasaray'ın rakibi olabilecek takımlar ve eşleşme ihtimalleri:

1- Newcastle (Yüzde 15)

2- Inter (Yüzde 12)

3- Atalanta (Yüzde 11)

4- Dortmund (Yüzde 10)

5- Sporting (Yüzde 9)

6- Juventus (Yüzde 9)

7- Chelsea (Yüzde 8)

8- PSG (Yüzde 6)

9- Atletico Madrid (Yüzde 5)

10 - Tottenham (Yüzde 5)