Galatasaray geçtiğimiz günlerde Borussia Mönchengladbach'ta forma giyen 18 yaşındaki genç futbolcu Can Armando Güner'i transfer görüşmeleri için İstanbul'a getirmişti. Genç oyuncunun sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Mönchengladbach Sportif Direktörü Rouven Schöreder, Can Armando Güner'in Galatasaray için İstanbul'a gitmesiyle ilgili çok çarpıcı ifadeler kullandı.

Schröder'in açıklamaları şu şekilde: "Can Armando Güner'in İstanbul'a gitmesi bizi şaşırttı çünkü kulübümüze ulaşan resmi bir teklif olmadı. Bizimle iletişime geçmek isteyenler için tüm telefon ve e-posta bilgilerimiz kulübün internet sitesinde yer alıyor"

'SÜPER YETENEK DEĞİL'

“Yeni bir bilgi yok; oyuncu hasta olduğunu bildirdi. Durum bu ve biz bu konuda nispeten rahatız. O süper yetenekli biri değil, sahip olduğumuz birçok yetenekli oyuncudan biri. Yine de onu kaybetmek Gladbach için acı verici olurdu."

Alman basınından Rheinische Post'ta yer alan habere göre, 18 yaşındaki hücum oyuncusu hastalık izni alarak U19 takımıyla antrenmanlara katılmadı.