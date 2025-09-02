Galatasaray, orta saha transferinde dünya çapında ses getirecek bir adım atıyor. Galatasaray, İlkay Gündoğan ile anlaşmaya vardı. Yıldız orta saha ile 2027 yılına kadar sözleşme imzalanacak. Deneyimli orta saha yıllık 5 milyon Euro maaş kazanacak.

Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı İlkay Gündoğan'ı taşıyan uçak saat 16:00'da İstanbul'a geldi.

'ÇOCUKLUK HAYALİM, YUVAMA GELDİM'

Ayağının tozuyla ilk açıklamasını yapan İlkay Gündoğan, şu ifadeleri kullandı:

“Galatasaray çocukluk hayalim. Bu formayı giymek hayalimde vardı, bugüne kısmetmiş. Mutluluğumu şu an anlatamam. Aile olarak çok mutlu ve gururluyuz. Teklifler oldu ama sıcak bakmadım. Galatasaray ile mayıs sonu, haziran başı görüşmeye başladık. Biraz beklemek gerekti. Victor Osimhen ve Leroy Sane transferleri vardı. Sane ile en son iki hafta önce görüştük, iyi arkadaşız ve beraber iyi oynuyoruz.

Okan Buruk ile iki gün önce görüştük. Sonra her şey hızlıca gelişti. Onunla da tanışmak için sabırsızlanıyorum. Yuvama geldim, Galatasaray camiasının parçası olmak gurur verici."

YERLİ STATÜSÜNDE OYNAYACAK

1990 doğumlu hücum oyuncusu, Mertens ve Muslera'nın ayrılmasıyla soyunma odasında oluşan ağabeylik boşluğunu dolduracak. Teknik direktör Okan Buruk, saha içinde İlkay'dan 10 numara olarak katkı almaya çalışacak. İlkay, Almanya Milli Takımı'nı 2015'ten önce seçtiği için kural gereği yabancı sayılmayacak ve yerli statüsünde oynayabilecek.

Almanya'da doğup büyüyen ve Almanya Milli Takımı'nda forma giyen İlkay, kariyerinde Schalke 04, Nürnberg, Dortmund, Barcelona ve Manchester City'de oynadı. Sağ ayağını kullanan tecrübeli futbolcu; ön libero, merkez orta saha ve on numara olarak görev yapabiliyor.

Bu sezon Manchester City ile 4 maça çıkan İlkay, 2 gol 1 asistlik performans sergiledi.