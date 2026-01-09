Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara devam eden Galatasaray, Bundesliga ekiplerinden Borussia Mönchengladbach'da forma giyen Can Armando Güner'i kadrosuna katmak için ön anlaşmayı sağladı. 7 Ocak 2026 tarihi itibarıyla 18 yaşına giren Güner, uluslararası transfer kuralları gereği reşit oldu ve resmi imza için ortada engel kalmadı. Galatasaray'ın yeni transferi Can Armando Güner, İstanbul'a geldi. Güner, kısa süre içinde sarı kırmızılı takım için sağlık kontrolünden geçerek imza atacak.

