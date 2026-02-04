Galatasaray, Portekiz ekibi Casa Pia'da forma giyen 18 yaşındaki orta saha Renato Nhaga transferini resmen bitirdi. Sarı kırmızılılar genç oyuncuyu İstanbul’a getirdi. Genç futbolcunun, Galatasaray ile 4,5 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

7 MİLYON EURO BONSERVİS

Galatasaray'ın bu transfer için Casa Pia'ya 7 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği, ayrıca sonraki satıştan yüzde 10 pay maddesinin de anlaşmada yer aldığı belirtildi.

İŞTE İLK SÖZLERİ

Havalimanında basın mensuplarına kısa bir açıklamada yapan genç futbolcu, "Burada olduğum için mutluyum. Haydi Galatasaray." dedi. Nhaga, sonrasında kendisini bekleyen özel araçla alandan ayrıldı.

Portekiz 1. Futbol Ligi ekiplerinden Casa Pia formasını giyen Nhaga, bu sezon çıktığı 21 maçta 2 gol kaydetti.