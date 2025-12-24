Osimhen, İlkay Gündoğan ve Sane gibi takviyelerle 2025’in kralı olan Cimbom, 2026’ya da ses getirecek bir transferle start vermek istiyor. Devre arasında orta sahaya takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılılar, Al Hilal’den Ruben Neves’e kancayı taktı. 28 yaşındaki Portekizli orta saha, Suudi Arabistan’dan ayrılıp Avrupa’ya dönmek istiyor. Galatasaray da Neves’in bu isteği doğrultusunda doğru adres. Portekizli orta saha, ligde zirvede bulunan ve Şampiyonlar Ligi’nde kalıcı olmayı hedefleyen Cimbom’a yeşil ışık yakabilir.

20 MİLYON EURO ALIYOR

Neves, 2023 yılında Wolverhampton’dan 55 milyon Euro karşılığında Al Hilal’e transfer olmuştu. Newcastle United ve Tottenham’ın da ilgilendiği Portekizli orta sahanın şu anki piyasa değeri 25 milyon Euro... Sarı-kırmızılılar için önemli handikap Neves’in senelik maaşı. 28 yaşındaki orta saha, Al Hilal’den yıllık 20 milyon Euro maaş kazanıyor. Galatasaray’ın transfer heyeti, önümüzdeki günlerde hem Al Hilal hem de yıldız futbolcunun menajeriyle temasa geçecek.