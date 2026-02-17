UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Galatasaray ile Juventus arasında oynanan karşılaşmada Noa Lang, sarı-kırmızılı formayla ilk golünü attı.

Galatasaray'ın devre arasında Napoli'den satın alma opsiyonuyla kiraladığı Hollandalı yıldız, Juventus ile RAMS Park'ta oynanan karşılaşmada ikinci yarının hemen başında beraberliği getiren golü kaydetti.

İlk yarısı 2-1 Juventus'un üstünlüğü ile tamamlanan karşılaşmanın ikinci yarısına hızlı başlayan Galatasaray, 49. dakikada beraberliği yakaladı. Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahası içinde çaprazdan yaptığı vuruşu Juventus kalecisi Michele Di Gregorio'dan döndü. Dönen topu iyi takip eden Lang, boş kaleye yaptığı vuruşla ağları havalandırdı.

Karşılaşmada 75. dakika oynanırken bir kez daha sahneye çıkan Noa Lang, kendisinin ikinci Galatasaray'ın 4. golünü ağlara bıraktı. Victor Osimhen'in presi sonrası kazanılan topla buluşan Lang, yaptığı şık vuruşla Michele Di Gregorio'yu bir kez daha avladı.

Hollandalı yıldız 83. dakikada yerini Sacha Boey'e bıraktı. Sacha Boey de 86. dakikada ağları havalandırarak ikinci Galatasaray dönemindeki ilk golünü kaydetti.