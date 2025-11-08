Galatasaray'da Yunus akgün ameliyat oldu... Sarı kırmızılılar 25 yaşındaki oyuncunun kasık fıtığı operasyonu geçirdiğini açıkladnı.

Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:



"Kıymetli futbolcumuz Yunus Akgün, bugün sponsor hastanemiz Acıbadem'de başarılı bir fıtık operasyonu geçirmiştir. Genel cerrahi uzmanı Prof. Dr. Metin Ertem tarafından başarılı bir operasyon geçiren oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sahalara dönmesini temenni ediyoruz."



KAÇ HAFTA YOK?



Sakatlığı bulunan ve kasık fıtığı nedeniyle ameliyat olan Yunus Akgün'ün, 6-8 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.



