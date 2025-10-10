Galatasaray forması giyen Senegalli sol bek Ismail Jakobs Milli arada Dubai'ye tatile gitti. Sosyal medya hesabından tatil fotoğrafları paylaşan Jakobs'un yanındaki kız arkadaşının kim olduğu merak konusu olmuştu. 26 yaşındaki oyuncunun sakatlığı nedeniyle Senegal Milli Takımı'na gitmeyip gönlünü kaptırdığı Türk güzelin kim olduğu ortaya çıktı.

Deneyimli oyuncunun, Dubai'de görüntülendiği kız arkadaşının Galatasaray'a bir dönem başkan adayı olan Tuncer Hunca'nın kızı Ada Hunca olduğu öğrenildi. İkilinin kısa bir süredir birlikte olduğu aktarıldı.

SENEGAL FEDERASYONU MUAYENE İSTEDİ

Senegal Futbol Federasyonu, sakatlık gerekçesiyle İstanbul'da kalan Ismail Jakobs için Galatasaray'a mektup göndermiş ve oyuncunun sağlık heyeti tarafından muayene edilmesi için milli takıma gönderilmesi yönünde talepte bulunmuştu. Milli takıma gitmeyen Ismail Jakobs, kız arkadaşıyla birlikte Dubai'ye gitti.