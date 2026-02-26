Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanş maçları sona erdi. Galatasaray, İtalyan devlerinden Juventus'u uzatmalarda eleyerek adını son 16 turuna yazdırdı.
Galatasaray'da Juventus karşısında skoru 3-1'e getiren Victor Osimhen maçın adamı ödülünü alırken haftanın en iyileri arasına da adını yazdırdı.
Nijeryalı golcü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın en iyi 11'inde yer aldı. Galatasaray'ın golcüsü, play-off turu ilk maçında da haftanın en iyileri arasında gösterilmişti.
İşte Devler Ligi'nde haftanın 11'i: