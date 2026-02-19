Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Galatasaray, sahasında Juventus'u 5-2 yenerek tarihi bir galibiyet elde etti. Sarı-Kırmızılıların golleri Sara, Lang (2), Sanchez ve Boey'den gelirken, skor katkısı vermeyen oyuncular bile performanslarıyla yıldızlaştı.

BEKLERİ CANINDAN BEZDİRDİ

Gol veya asist yapmamasına rağmen performansıyla parlayan oyuncuların başında ise Barış Alper Yılmaz geldi. Rakibin sol beklerini adeta perişan eden milli yıldız ilk yarıda Cambiasso'nun sarı kart görmesine sebep olurken, yerine giren Cabal'ı da iki sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı edecek kadar zorladı.

"ONU TRANSFER ETMELİYİZ"

Sabah'ta yer alan habere göre Juventus Futbol Stratejisi Direktörü Giorgio Chiellini, maçtan sonra Barış Alper'e hayranlığını gizlemeyerek kulüp yönetimine de yakından incelenmesi gerektiği yönünde rapor verdi.

Yılmaz'ın fiziksel gücüne duyduğu hayranlığı dile getiren Chiellini'nin, "Barış'ı hayranlıkla izledim. Temaslı oyunu mükemmel oynuyor. İtiyorsun, çekiyorsun, kesinlikle yıkılmıyor. Bizim lige uygun, onu transfer etmeliyiz. Tıpkı Kenan Yıldız gibi çok kuvvetli. Böyle güçlü oyuncular kolay bulunmaz. Tam İtalyan ligine uygun bir futbolcu. İmkan olursa ona talip olmalıyız. Sezon sonu şartlar uygun olursa mutlaka Galatasaray yönetimi ile görüşmeliyiz" dediği ifade edildi.