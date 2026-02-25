UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yoluna doludizgin devam eden Galatasaray'ın futbolcularına Avrupa'nın ilgisi de sürüyor... Son olarak ülkesi Macaristan'da konuşan Roland Sallai'nin babası Tibor Sallai, Blikk'e verdiği röportajda ara transferde oğluna Liverpool'dan gelen teklifi açıkladı. Baba Sallai'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle oldu:

"Oğlumla daima gurur duymuşumdur çünkü çok iyi bir çocuktur. Partiler, gösteriş, havalı olmak gibi şeylerle hiçbir zaman işi olmadı. Daima ayakları yere basan, mantıklı düşünen bir çocuktu. Uzun yıllardır birlikte olduğu kız arkadaşıyla yaşıyor. Bu yüzeysel ve telaşlı dünyada birbirlerine bağlı olmaları neredeyse masalsı bir şey. Betti, ona güvenli bir sırt ve mükemmel bir eş.

"SADECE DÜNYANIN EN İYİLERİNE GİDER"

Türkiye'de en büyük yıldızlar adeta tanrı gibi görülüyor. Güvenlikleri için her yere şoförleriyle gidiyorlar ve görkemli evlerde yaşıyorlar. İstanbul'a rakip olarak gelenler, başka hiçbir yerde bulnumayan bir atmosfer ve ruhla karşılaşıyor.

Sallai, İstanbul'da kendini iyi hissediyor, Galatasaray'ı çok seviyor ve ayrılmaya niyeti yok. Ancak kariyerinde büyük bir atılım, gerçekten büyük bir kulüp onu bekliyor olabilir. Galatasaray'dan sadece dünyanın en iyi takımlarından birine transfer olabilir.

LİVERPOOL'DAN TEKLİF İTİRAFI

Liverpool böyle bir hedef olabilir. Bu transferin kışın gerçekleşmesi beni şaşırtmazdı. Bir menajerlik şirketi aracılığıyla temas kurulduğunu biliyorum. Kesin konuşmak istemem ama yazın Galatasaray için avantajlı bir teklif gelmesi halinde, ülke ve seviye değiştirmek için gerçekten iyi bir şansı olacak. Liverpool'un Anfield'da üç Macar oyuncuyla sahaya çıkması sıra dışı bir an olur."