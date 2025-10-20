Galatasaray, Başakşehir'i deplasmanda 2-1 mağlup ederken İlkay Gündoğan’ın oyunu okullarda eğitimi verilecek ders niteliğindeydi... Orta sahada serbest konumda liderlik görevini üstlenen İlkay, Sane’nin attığı birinci golün asistini yaptı. 35 yaşındaki starın pas oyunundaki direktifleri dikkat çekti. Özellikle kanat oyuncuları, İlkay’ın ortaya çıkardığı boşluklardan hareket edip, rakip ceza sahasında pozisyona girdi. Yıldız futbolcu, kısa sürede taraflı tarafsız herkesi mest etti.

Teknik Direktör Okan Buruk, “Saha içinde gerçek bir lider”, Sane “Büyük bir futbolcu” ve Jakobs “Hayranlık duyuyorum” ifadelerini kullandı. Yorumculuk yapan eski futbolculardan Tugay Kerimoğlu, “Takım arkadaşlarını doğru yönlendiren bir İlkay var” dedi. Nihat Kahveci, “Gerçek bir maestro. 40 yaşında da olsa böyle paslar verir” yorumunu yaparken, Volkan Demirel, “İlkay, futbolu çok iyi biliyor” diye konuştu