Beyoğlu'nda, Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira'yı darbeden şüpheli gözaltına alındı. Camiikebir Mahallesi'nde bulunan alışveriş merkezindeki bir kafenin önünde bir kişi, Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira'yı darbetti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

SALDIRGAN GÖZALTINDA

Ekipler, Torreira'ya yumruk atan Y.Y'yi (32) olay yerinden uzaklaşmak için bindiği takside yakalayarak gözaltına aldı. Torreira'nın yapılan kontrollerinde sol kaşı ile gözü arasında kızarıklık olduğu tespit edildi.

TORREİRA ŞİKAYETÇİ OLDU

Yapılan araştırmada şüphelinin "kasten yaralama" suçundan kaydı bulunduğu anlaşıldı. Lucas Torreira'nın şüpheliden davacı ve şikayetçi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, olay sırasında Torreira'nın şoförü E.S'nin (39) de ayırmak maksatlı Y.Y'ye yumruk attığını belirledi.

Öte yandan, şüpheli Y.Y. hakkında uzaklaştırma kararı olduğu öğrenildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.