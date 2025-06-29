Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Jhon Duran transferini artık noktalamaya hazırlanıyor. Jhon Duran'ın kiralanması için Al-Nassr ile her konuda anlaşan Fenerbahçe, yıldız futbolcuyla da her konuda anlaştı.

DAVINSON’DAN OLUMLU REFERANS

Kolombiya basınında yer alan haberlere göre Jhon Duran, Galatasaray’ın yıldızı Davinson Sanchez ile de görüşme gerçekleştirdi. Davinson Sanchez'in Jhon Duran'a, “Fenerbahçe'ye gel. Türkiye Ligi çok kaliteli. Burada güzel bir yaşam sürebilirsin. Burada birçok Güney Amerikalı futbolcu var.'' dediği iddia edildi.

Aston Villa'dan Al Nassr'a 77 milyon euro bonservisle transfer olan Jhon Duran, Suudi Arabistan ekibinde çıktığı 18 maçta 12 kez gol sevinci yaşadı.