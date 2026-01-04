Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray Inter’in yıldızını gözüne kestirdi. Orta sahaya takviye düşünen Galatasaray'da en ciddi adaylardan biri Davide Frattesi. Sarı-kırmızılılar, Inter forması giyen futbolcu büyük bir bütçe ayırdı.

Sky Sport'un haberine göre; Galatasaray, Davide Frattesi'nin transferi için 35 milyon Euro'yu gözden çıkardı. Haberde Galatasaray'ın Davide Frattesi için Inter'e zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacağı aktarıldı. Frattesi'nin de bu ilgiye sıcak baktığının altı çizildi.