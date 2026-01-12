Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Mönchengladbach’ın altyapısında forma giyen 18 yaşındaki Can Armando Güner'in transferinde ilginç bir gelişme yaşandı.

Galatasaray'a transfer olmak için İstanbul'a gelen ancak anlaşamadan geri dönen Can Armando Güner için Fenerbahçe devreye girdi.

İZİNSİZ GELİNCE KRİZ ÇIKTI

Kulüpten habersiz olarak Glatasaray ile görüşmeye İstanbul'a geldiği ortaya çıkan Güner, M'Gladbach'ın şikayet etme ihtimali nedeniyle Almanya'ya dönme kararı almıştı.

Can Armando Güner şehirden ayrılırken menajeri, Fenerbahçe ile transfer görüşmesi yapmak için İstanbul'a geldi. Fenerbahçe yönetimi kişisel şartlarda anlaşma sağlarsa Borussia Mönchengladbach'a 266 bin Euro yetiştirme bedeli ödeyerek bu transferi gerçekleştirecek.