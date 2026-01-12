Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray geçtiğimiz günlerde Borussia Mönchengladbach'ın genç oyuncusu Can Armando Güner’i İstanbul’a getirmişti. Sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atması beklenen Can Armando Güner’de flaş bir gelişme yaşandı.

ALMANYA’YA DÖNÜYOR

Güner, M'Gladbach'ın şikayet etme ihtimali nedeniyle Almanya'ya dönüyor. Genç oyuncunun İstanbul'a gelmesinin ardından Mönchengladbach'ın sportif direktörü Rouven Schröder açıklamalarda bulunmuş ve bir teklif gelmediğin belirterek, "Güner’in İstanbul’a gitmesi biz şaşırttı çünkü bize herhangi bir teklif ulaşmadı. Son iki gün bizi şaşırttı çünkü hiçbir şey almadık. Sadece basından duyuyoruz. Bizden bir şey isteyen varsa tüm telefon numaralarımız ve e-posta adreslerimiz sitemizde mevcut." açıklamasında bulunmuştu.