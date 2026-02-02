Galatasaray'ın transfer etmek için girişimlere başladığı Casa Pia forması giyen 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Renato Nhaga, Trabzonspor ile anlaşmak üzere...

Trabzonspor ise Portekiz ekibi Casa Pia arasında süren pazarlıklarda önemli bir mesafe kat edildi. Kulüpler, 1 milyon Euro kısa vadeli olmak üzere toplamda 5.5 milyon Euro'luk bir plan üzerinde yazışmalar yapıyor. Yabancı kontenjanı aşılırsa bu sezon, aşılmazsa sezon sonu için transfer planı yapıldı.

Gine-Bissaulu genç futbolcu bu sezon altyapısında yetiştiği Casa Pia formasıyla çıktığı 21 maçta 1435 dakika süre aldı ve 2 gol, 1 asistlik bir performans sergiledi. Güncel piyasa değeri 1 milyon Euro olan Casa Pia'nın kulübü ile olan sözleşmesi 2029 yılında sona erecek.

Renato Nhaga, Galatasaray'ın da transfer listesinde yer alıyordu.