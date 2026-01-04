Ara transferde hücum hattını güçlendirecek Galatasaray’ın listesinde birçok isim bulunuyor.

Atletico Madrid’den Giacomo Raspadori , Marsilya’dan Amine Gouri ve Napoli forması giyen Noa Lang ön plana çıkıyor. Bu oyuncuların en önemli ortak özelliği ise farklı pozisyonlarda forma giyebilmeleri. Üç sezondur ‘joker’ oyuncularla yoluna doludizgin devam eden Teknik Direktör Okan Buruk da hücumda çeşitliliği artırmak için bu profilde bir isim arıyor.

3 POZİSYONDA GÖREV YAPTI

Yönetimle yaptığı transfer görüşmesinde birçok pozisyonda kullanacağı bir oyuncu isteğini tekrarlayan Buruk’un talebi yerine getirilecek gibi duruyor. Asıl mevkisi forvet olan Raspadori, kanatlar ve 10 numarada da oynuyor. 28 yaşındaki Gouri de benzer özelliklere sahip. Gündeme gelen son yıldız Noa Lang da kariyerinde sol kanatın yanı sıra 10 numara, sağ kanat ve forvet pozisyonlarında görev yaptı. Aslan, bu üç yıldızdan birini bitirmek istiyor.