Galatasaray Şampiyonlar Ligi’nde Juventus’u 5-2 mağlup etti. Maç sonunda İtalyan ekibinde forma giyen İngiliz oyuncu Kelly kendi taraftarından ırkçı mesajlar aldığını duyurdu. Sosyal medyada ırkçı hakaretlere maruz kalan Kelly, kendisine yapılan "Hayvanat bahçesine geri dön" şeklindeki mesajı Instagram hikâyesinde paylaşarak tepki gösterdi.

Kelly’nin paylaşımı şu şekilde:

"Eleştiriler hayatın ve sporun bir parçası, bunu her zaman kabul ettim. Herkesin kendi fikrine hakkı var. Ama bunu kabul etmeyeceğim. Sözlerin ve eylemlerin bir anlamı vardır ve sonuçları da olur."