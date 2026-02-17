UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Galatasaray ile Juventus takımları RAMS Park'ta karşılaştı. Galatasaray'ın 5-2 kazandığı karşılaşmayı canlı yayınlayan TRT'de yaşanan teknik aksaklık, izleyenleri çileden çıkardı.

Karşılaşmada ikinci yarı oynanırken ekran bir süre dondu. Yaşanan aksaklığın düzeltilememesi nedeniyle TRT, saha içi kameraya geçti. Dakikalarca saha içi kamerası ile devam eden yayında kameranın ceza sahalarına uzak olması nedeniyle ekran başındaki seyirciler, pozisyonları takip etmekte zorlandı.

Skor ve dakika bilgileri de ekrandan kaybolurken, seyirciler sosyal medyada TRT'ye tepki gösterdi. Saha içi kamerasından maçın izlenmesinin zorluğundan şikayet eden seyirciler, TRT'nin yayın kalitesine isyan etti.

Sosyal medyada TRT'ye gösterilen tepkilerden bazıları şu şekilde: