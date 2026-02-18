TRT’nin 2024–2027 döneminde UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi yayın haklarını satın almasının ardından başlayan maliyet tartışmaları, Galatasaray–Juventus maçındaki yayın kriziyle yeniden alevlendi. Karşılaşmanın ikinci yarısında yaşanan teknik aksaklık, gözleri TRT’nin son dönemde yaptığı yüksek bütçeli teknik ekipman alımlarına çevirdi.

RESMİ BİR AÇIKLAMA YAPILMADI

Gazete Pencere’den Tolga Balcı’nın haberine göre, Galatasaray’ın Juventus’u 5-2 mağlup ettiği karşılaşmanın ikinci yarısında TRT’nin ana yayın kamerasında kesinti yaşandı. Yayın bir süre futbolcuların tünele girişini görüntüleyen kameradan verildi. Daha sonra ana kameraya dönülse de bu kez skor ve süre bilgisi ekrana yansıtılamadı. Olayla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

50–55 MİLYON DOLARLIK ARAÇ İDDİASI

Teknik ekibin yeni sisteme aşina olmadığı TRT’nin daha önce kullandığı Sony ve Hitachi gibi alışageldik markaların dışında bir marka kullandığı söyleniyor.

Bu iddiaya göre Grass Valley şirketinden kameralar satın alındı. Canlı yayı kamyonları ise Broadcast Solutions adında Almanya merkezli bir firmadan sağlandı. Bu firma yayıncılık faaliyeti gösteren kanallar için mobil prodüksiyon ekipmanları sağlıyor.

Yine iddiaya göre bu canlı yayın araçları için 55 milyon dolara yakın para harcandı.

TRT Genel Müdürü de kurum içinde bir ilke imza attığı söyleniyor. Buna göre Genel Müdür Zahid Sobacı, eski genel müdürlerin aksine kurum içinde doğrudan alım yetkisini kullanan ilk genel müdür olduğu ifade ediliyor.

Tüm bu iddialar karşısında kamuoyu özellikle Galatasaray maçında yaşanan skandal için TRT’nin yapacağı açıklamayı bekliyor.