Fenerbahçe'nin bir dönem gündemine gelen Luciano Spalletti'nin Juventus ile anlaşmasının ardından Galatasaray maçındaki performansı sosyal medyada "İyi ki Fenerbahçe'ye gelmemiş" yorumlarına neden oldu.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında konuk ettiği İtalya temsilcisi Juventus'u 5-2 yenerek son 16 yolunda büyük bir avantaj yakaladı.

Dün akşamki maçta Juventus'un Galatasaray karşısındaki performansı ve Spalletti'nin maç içindeki yönetimi tartışma yarattı. İtalyan medyası teknik direktör Spaletti ve oyuncuları sert bir dille eleştirirken sarı kırmızılıların oyunundan ise övgüyle bahsetti.

ADI FENERBAHÇE İLE ANILMIŞTI

Maç sonu Fenerbahçe taraftarı da Spaletti hakkında yorumlarda bulundu. Hatırlanacağı üzere Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun yerine uzun süre Luciano Spalletti'nin adı gündeme gelmişti. Ancak Spalletti, Juventus ile anlaşma sağlamıştı. Karşılaşmanın ardından sosyal medyada yapılan yorumlarda, "İyi ki Fenerbahçe'ye gelmemiş" ifadeleri öne çıktı. Tecrübeli teknik adamın tercihleri ve oyun planı, özellikle derbi atmosferindeki performans üzerinden eleştirildi.