Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda 17 Şubat Salı günü İtalyan ekibi Juventus'u konuk edeceği maçın öncelikli bilet satışı başladı. Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre karşılaşmanın biletleri, GSPlus Premium Üyeleri ile GS Para Kredi ve Banka Kartı sahiplerine öncelikli olarak satışa sunuldu. Biletler, yarın saat 14.00'te Galatasaray logolu Passo Taraftar Kart sahiplerine Passo Mobil uygulaması ve passo.com.tr adresinden satışa çıkacak. Mücadelenin bilet fiyatları şöyle: Premium: 42 bin 500 lira Delux: 40 bin lira Lux: 38 bin lira Classic: 35 bin lira 1.Kategori: 26 bin lira 2.Kategori: 24 bin lira 3.Kategori: 22 bin lira 4.Kategori: 20 bin lira 5.Kategori: 18 bin lira 6.Kategori: 16 bin lira 7.Kategori: 15 bin lira 8.Kategori: 10 bin lira 9.Kategori: 8 bin lira 10.Kategori: 2 bin 250 lira 11.Kategori: 2 bin lira

