UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu. Bu akşam saat 20.45’te RAMS Park’ta devler çarpışıyor: Galatasaray evinde İtalyan devi Juventus’u ağırlıyor!

Aslanlar, 2013’ün karlı gecesini yeniden yaşatmak için sahaya çıkıyor! Sneijder’in golüyle tur attığı o efsane maçı hatırlatan Cimbom, Juventus karşısında hem prestij hem de dev ödül peşinde: Tur geçilirse 11 milyon Euro daha kasaya girecek, gelir 50 milyon Euro barajını aşacak. Lig etabında zaten 42.5 milyon Euro kazanan sarı-kırmızılılar, son 16’ya kalıp Avrupa’da tarih yazmak istiyor.

Galatasaray’da Mario Lemina sarı kart cezalısı, Arda, Nhaga ve Can Armando statü gereği yok. Juventus’ta Vlahovic, Milik, Holm ve David forma giyemiyor. Tribünler dolup taşıyor, Buruk ve öğrencileri pizza partisi izin “Yüzde 100 hazırız” diyor.

AVRUPA'DA FARKLI OYNUYOR

Juventus, 25 maçta 46 puanla lider Inter’in 15 puan gerisinde 5. sırada bulunuyor. Ancak siyah-beyazlılar, Şampiyonlar Ligi’nde 8 maçta 13 puan topladı. Tek yenilgisini Real Madrid’den aldı. Dortmund (4-4), Villarreal (2-2), Sporting (1-1) ve Monaco ile (0-0) berabere kalan İtalyan devi, Bodo/Glimt (3-2), Pafos (2-0) ve Benfica’yı (2-0) mağlup etti.