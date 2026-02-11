Galatasaray Kulübü'nün şubat ayı olağan divan kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Galatasaray Kulübü Muhasip Yönetim Kurulu Üyesi ve Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu ise toplantıda 30 Kasım 2025 tarihi itibarıyla düzenlenmiş ve bağımsız denetimden geçmiş, konsolide 6 aylık mali tablolar hakkında sunum yaptı.

Hatipoğlu, tablolara göre 1 Haziran 2025-30 Kasım 2025 arasındaki dönemde hasılatın 11 milyar lira olduğunu belirterek, "Geçen döneme göre hasılatta yüzde 58 artış gerçekleşti. Satışlarımız da 8,8 milyar liraya ulaştı. Bu yüzden de bu dönem, 2,188 milyar liralık bir brüt kâr oluşmuş durumda. Faaliyet karı olarak 106 milyon liralık bir rakama ulaştık. Dönemi de böylece 491,6 milyon lira kâr ile kapattık." şeklinde konuştu.

Kulübün bu dönemki hasılatlarının dağılımına da değinen Hatipoğlu, "Sponsorluk, isim hakkı ve reklam gelirlerinden 2 milyar 156 milyon lira elde ettik. 409 milyon lira da yayın hakkı geliri kazandık. Loca, VIP ve kombine satış gelirleri de 2,1 milyar lira olarak gerçekleşti. Mağaza satış gelirlerinden 3,1 milyar, sporcu transferi, kira ve yetiştirme gelirlerinden 213 milyon ve UEFA Şampiyonlar Ligi ile UEFA Avrupa Ligi gelirlerinden 1,72 milyar lira aldık. Diğer gelirlerden de 1,3 milyar olmak üzere toplamda 11 milyar liralık hasılat elde ettik." ifadelerini kullandı.