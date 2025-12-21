Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, sahasında Kasımpaşa ile mücadele edecek. RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray-Kasımpaşa maçını hakem Alper Akarsu yönetecek.
İLK 11'LER
Galatasaray: Günay, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, İlkay, Sane, Yunus, Barış Alper, Icardi
Kasımpaşa: Gianniotis, Frimpong, Espinoza, Szalai, Opoku, Diabate, Cem, Atakan, Winck, Gueye, Fall
Süper Lig'deki 16 müsabakada 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan Galatasaray, topladığı 39 puanla haftaya lider girdi. Galatasaray, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin kazanmasının ardından maç eksiğiyle ve averajla ikinci sıraya geriledi.
Galatasaray, Kasımpaşa karşısında galip gelerek Süper Lig'in ilk yarısını lider tamamlamayı hedefliyor. Sarı-kırmızılı takım, müsabakada puan alması durumunda 2025-26 sezonunun ilk yarısını en üst sırada bitirecek.
Sezondaki 16 maçta 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyeti bulunan Kasımpaşa ise 15 puanla 14. sırada yer alıyor.
RAMS PARK'TA OYNADIĞI SON 26 LİG MAÇINI KAYBETMEDİ
Galatasaray, iç sahada oynadığı Süper Lig'deki son 26 maçında mağlubiyet yaşamadı.
Sahasındaki son yenilgisini 19 Mayıs 2024 tarihinde Fenerbahçe ile oynadığı maçta alan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 26 lig maçında 21 galibiyet, 5 beraberlik elde etti.