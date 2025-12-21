Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. İlk yarısı Yunus Akgün'ün golüyle 1-0 Galatasaray'ın üstünlüğü ile biten mücadelenin ikinci yarısında yaşanan bir pozisyon tartışma yarattı. Hızlı gelişen Kasımpaşa atağında kontra atağa çıkan Gueye'yi kesmek isteyen Kazımcan kayarak müdahalede bulundu. Kasımpaşalı oyuncu acı içinde yerde kalırken hakem Kazımcan'a sarı kartını gösterdi. Kasımpaşa cephesi hareket sonrası kırmızı kart itirazlarında bulundu ancak VAR devreye girmedi. KASIMPAŞA İKİNCİ SARI KARTI BEKLEDİ Görüntüler BeINsports'tan alınmıştır. 80. dakikada Lucas Torreira'nın rakibinin ayağına doğru yaptığı basma hareketi sonrası Kasımpaşa cephesi ikinci sarı karttan kırmızı kart bekledi. Mücadelenin hakemi pozisyonda faul düdüğü çalmadı. Daha önce sarı kart gören Torreira'nın ikinci sarı karttan atılmasını bekleyen Kasımpaşa cephesi pozisyon sonrası tepki gösterdi. Mücadelenin bu 2 pozisyonu sosyal medyada da gecenin en çok konuşulanları arasına girdi.

