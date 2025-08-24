Trendyol Süper Lig'de son 3 sezonu şampiyonlukla noktalayan Galatasaray, yeni sezona da 2'de 2 başladı. Sarı kırmızılı ekip, ligin 3. haftasında yakaladığı ritmi sürdürmeyi hedefliyor.
Galatasaray, Süper Lig’in 3. haftasında Kayserispor deplasmanına çıkıyor. Sezona Gaziantep FK ve Karagümrük karşısında aldığı 3-0’lık galibiyetlerle başlayan sarı kırmızılılar, üçüncü maçta da hem galibiyet hem de gol yememe serisini sürdürmeyi hedefliyor.
Cimbom, Kayseri’de de gol yemeden kazanırsa Süper Lig’de 18 yıl sonra bir ilke imza atacak. Sarı kırmızılı ekip en son 2007-2008 sezonunun ilk üç haftasında Feldkamp yönetiminde kalesini gole kapatarak üçte üç yapmıştı.