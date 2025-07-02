Galatasaray, Kerem Demirbay ile yollarını ayırdı. Sarı kırmızılıların konuya ilişkin yaptığı açıklama şu şekilde:
"Duruşu, profesyonelliği ve kalitesiyle beşinci yıldıza giden yolda pay sahibi olan oyuncularımızdan Kerem Demirbay, namıdiğer “Dayı”… Emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Yolun açık olsun!"
Duruşu, profesyonelliği ve kalitesiyle beşinci yıldıza giden yolda pay sahibi olan oyuncularımızdan Kerem Demirbay, namıdiğer “Dayı”… Emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz.— #5YıldızlıŞampiyon ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (@GalatasaraySK) July 2, 2025
Yolun açık olsun! 💛❤️ pic.twitter.com/K9lZveh0S8