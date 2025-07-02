Galatasaray, Kerem Demirbay ile yollarını ayırdı.  Sarı kırmızılıların konuya ilişkin yaptığı açıklama şu şekilde:  

"Duruşu, profesyonelliği ve kalitesiyle beşinci yıldıza giden yolda pay sahibi olan oyuncularımızdan Kerem Demirbay, namıdiğer “Dayı”… Emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Yolun açık olsun!"