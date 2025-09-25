Trendyol 1. Lig'de 6. hafta maçlarında Esenler Erokspor ile İstanbulspor karşı karşıya geldi.

İstanbulspor’u 5-0 mağlup eden Esenler Erokspor, zirveye yerleşti. Maça Galatasaray'dan kiralık olarak Erokspor'a giden 18 yaşındaki Berat Luş'un 4 golü damga vurdu. Berat 47, 60, 70 ve 75'inci dakikadaki golleriyle takımına galibiyeti getiren isim oldu. Bu sonuçla Esenler Erokspor puanını 16'ya çıkararak zirvede yer aldı. İstanbulspor ise 10 puanda kaldı.

GALATASARAY İSTERSE GERİ DÖNEBİLİR

18 yaşındaki Berat Luş’un sözleşmesinde "Galatasaray isterse devre arası döner" maddesi bulunduğu iddia edildi.