UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Galatasaray ile Juventus takımları RAMS Park'ta karşılaştı. Juventus forması giyen Andrea Cambiaso, 18. Dakikada sarı kart gördü. İtalyan oyuncu maçın 33. dakikasında Barış Alper Yılmaz'a sert bir bir faul yaptı. Sarı-kırmızılılar, bu faul sonrası ikinci sarı kart ve kırmızı kart bekledi. Hakem Danny Makkelie, İtalyan oyuncuyu uyararak ikinci sarı kartını göstermedi. Hakem Makkelie'nin bu kararı sonrası Okan Buruk adeta çılgına döndü. Buruk dördüncü hakemin yanına giderek Cambiaso’nun kırmızı kart görmesi gerektiğini söyledi.52 yaşındaki teknik adamın bu itirazları sonucu değiştirmedi. İŞTE O POZİSYON

