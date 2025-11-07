Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 9 Kasım Pazar günü Kocaelispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı.
İki grup halinde 8'e 2 pas uygulamalarıyla devam eden sarı-kırmızılı takımın idmanı, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.