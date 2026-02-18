UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray sahasında İtalya Serie A'nın köklü kulüplerinden Juventus'u konuk etti.

Mücadele Sarı-Kırmızılılar'ın 5-2'lik üstünlüğü ile tamamlanırken temsilcimiz rövanş öncesi büyük bir avantajı cebine koydu.

Aslan, Juventus'u elemesi halinde Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Liverpool veya Tottenham'dan biriyle karşılaşacak.

Cimbom'da alınan galibiyetin ardından futbolcular ve teknik heyet koridorlarda büyük bir sevinç yaşadı.

Bu anlar kulübün resmi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşıldı...

GALATASARAY'IN ZAFERİ DÜNYA BASININDA

Tarihi galibiyet dünya basınında geniş yankı buldu. İşte o manşetler...

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Juventus'tan tarihi rezalet! Juve, İstanbul'da tarihinin en ağır ikinci Avrupa mağlubiyetini yaşadı, İstanbul cehenneminden yıkılmış bir halde çıktı. Torino ekibinin son 16'ya kalmak için işi mucizelere kaldı.

SKY SPORT

Şampiyonlar Ligi play-off ilk maçında Juve için kabus gibi bir maç oldu: Galatasaray beş gol attı. Eski Napoli oyuncusu Lang iki gol attı. Torino'da son 16 turuna ulaşmak için gerçek bir başarı gerekecek.

CORRIERE DELLO SPORT

Lang'ın iki golüyle Juve darmadağın oldu: Galatasaray beş gol attı. Spalletti'nin takımı Türkiye'de felaket bir yenilgi aldı. Rövanş maçı zorlu geçecek gibi görünüyor.

REUTERS

Galatasaray, 10 kişi kalan Juventus’u 5-2’lik skorla ezdi

THE GUARDİAN

Galatasaray, 10 kişi kalan Juve’yi şaşkına çevirdi