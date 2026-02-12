Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bahis sevklerinin bir yenisini gerçekleştirdi.
Futbolcular, menajerler ve teknik heyetlerin ardından, profesyonel liglerde çeşitli sağlık ve teknik destek kadrolarında görev almış isimlerin de bahis oynadığı testip edilerek PFDK sevkleri gerçekleştirildi.
TFF'nin açıklamasına göre, son 5 yıl içerisinde profesyonel futbol liglerinde; fizyoterapist, psikolojik performans danışmanı, masör, malzemeci, tercüman, doktor ve beslenme uzmanı olarak görev yapan isimler mercek altına alındı. Yapılan incelemeler neticesinde bahis oynadığı tespit edilen tam 510 kişi hakkında yasal süreç başlatıldı.
Galatasaray takım doktoru Abdullah Yener İnce ve Fenerbahçe takım tercümanı Saruhan Karaman, bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK’ye sevk edildi.
TEDBİR KARARI
Federasyon, bahis oynadığı kesinleşen bu kişilerin Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilmesine karar verdi. Sevk edilen isimler hakkında 13.02.2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere tedbir kararı uygulanacağı kaydedildi. Soruşturmanın kapsamı, futbolcuların ve teknik heyetlerin en yakınında bulunan sağlık ve destek personellerini içeriyor.
Disipline sevk edilen isimlerin tam listesi ise şu şekilde:
- ABDULGAFUR SAK
- ABDULHALİM BİLDEN
- ABDULKADİR SEZER
- ABDULKADİR YALVAÇ
- ABDULLAH AKAY
- ABDULLAH TARIK DİKMEN
- ABDULLAH ÜREK
- ABDULLAH YENER İNCE
- ABDULRAHİM KARAHAN
- ABDURRAHMAN EFE
- ABDURRAHMAN KANDEMİR
- ADEM KALIN
- ADEM TEPEALAN
- AHMET ANIL
- AHMET ATACAN KAYA
- AHMET CENGİZHAN ULUCAN
- AHMET ÇAKIR
- AHMET ERTEK
- AHMET FURKAN YAKAN
- AHMET FURKAN YÜRÜK
- AHMET GÖREN
- AHMET SELAHATTİN PAZARLI
- AHMET TARLACI
- AHMET TORLAK
- ALİ CEM KAYMAJ
- ALİ ÇETİN
- ALİ ENGELOĞLU
- ALİ GASSALOĞLU
- ALİ GÖK
- ALİ MUHARREM ERZURUM
- ALİ ÖZDEMİR
- ALİ SAVAŞ BABAT
- ALİ TAŞPINAR
- ALİHAN ÖZAY
- ANIL KILIÇ
- ARDA ÇINAR
- ARDA ŞİMŞEK
- ARTUN KIRMIZIOĞLU
- ASKER İLKER AY
- ATAKAN GÜRGAN
- ATAKAN NAZAROĞLU
- ATALAY DOSTUGÜR
- AYDIN BALCI
- AYDIN KAL
- AYHAN KARA
- AYKUT ADEMİR
- AYKUT DURMAZ
- AYTEKİN AYDIN
- AYTUĞ IŞIK
- AZİZ CAN ÇEVİK
- BAHADIR KAYGUSUZ
- BARIŞ GÜVEN
- BARIŞ AYDIN
- BARIŞ ÇELEBİ
- BARIŞ KURTGÖZ
- BAŞAR YÖNGEL
- BATUHAN ERKAN
- BATUHAN ÖZDEMİR
- BATUHAN ÜNAL ŞİMŞEK
- BAVER YAZICI
- BAYRAM ARIN
- BAYRAM SAYGILI
- BAYRAM ÜLKER
- BERAAT TUNGUT
- BERDAN İLEN
- BERK ERSEN
- BERK GEZER
- BERK IŞIKOL
- BERKAN ASLAN
- BERKAY CENGİZ
- BERKAY KARSLI
- BERKAY ÜSTÜNDAĞ
- BERKE ÇALIKOĞLU
- BEYHAN DEMİRCİ
- BİLAL OKÇU
- BİLAL TUNCEL
- BİLGEHAN ALP MEMİŞ
- BORA KAYA
- BUĞRA SARP
- BURAK ÖZDEMİR
- BURAK ULUKAYA
- BURAK ATASOY
- BURAK CAN CANTÜRK
- BURAK ÇİMEN
- BURAK KILINÇ
- BURAK KÜTÜKKIRAN
- BURAK SUBAŞI
- BURAK YUSUF DEMİR
- BURHAN SAMET APAYDIN
- BURHAN SUCU
- BÜLENT ECE
- BÜLENT KARKUŞ
- BÜNYAMİN ENES İNAL
- CAN GÜLER
- CAN YÜKSEL
- CANALP MANDACI
- CANPOLAT SELÇUK
- CEM EROL
- CEM YILMAZ
- CEMAL KARAKAYA
- CENGİZ KAYA
- CENGİZ KAZDAL
- CENGİZ TOPRAK
- CENK ÖZYILMAZ
- CİHAN AYKUT
- CİHAN BİRİNCİ
- CİHANGİR YILMAZ
- COŞKUN BAYRAM
- CUMALİ NAMLI
- ÇAĞATAY KAŞIKCI
- ÇAĞLAR KUTLU
- ÇAĞLAYAN CÜCEN
- ÇETİN ADİL ERKEN
- DAVUT KİLVAN
- DEMİR ALİ BAŞKAN
- DEMİRHAN EREN
- DENİZ KARAYEL
- DENİZ KÖMÜRCÜ
- DENİZ SATILMIŞ
- DERDA VATANSEVER
- DERYA ÖNAL
- DİLA AKDEMİR
- DURSUN IŞIK
- EBUBEKİR ARIK
- ECEVİT AKTAŞ
- EKREM GELDEGÜL
- EMİN KARS
- EMİR ATEŞDAĞLI
- EMİRHAN OKUR
- EMİRHAN TÜRKERİ
- EMRAH İŞBİLİR
- EMRAH URTEKİN
- EMRE FETTAHOĞLU
- EMRE AKYOL
- EMRE BATUHAN AKCA
- EMRE GÖKÇE
- EMRE GÜRKAN KURT
- EMRE ŞENGİL
- EMRE TAŞCI
- EMRE UÇAR
- EMRE YEŞİL
- EMRULLAH AĞRALI
- ENDER TOPALOĞLU
- ENES GÜL
- ENES KARS
- ENES NALBANT
- ERALP ATAY
- ERAY ULU
- ERCAN ÖZDEMİR
- ERCAN ÖZTÜRK
- ERCAN YILMAZ
- ERDAL ÖZAKAN
- ERDEM ÖZYEŞİL
- ERDİNÇ ÖZDEMİR
- EREN AKIN
- EREN CAN ESER
- EREN SARIGÜL
- EREN SARIM
- ERGÜLÜ ALTUNKAYA
- ERHAN GÜNEL
- ERHAN SULUKAN
- ERKAN AKIN
- ERKAN KAHRAMAN
- ERKAN VARLI
- ERKAN YILMAZ
- ERKİN ÇAKAR
- ERSİN ÖKTEM
- ERŞAN SOĞANCI
- ERTAŞ ŞİMŞEK
- ERTUĞRUL YURDAGÜL
- EVRİM ZİNCİDİ
- EYÜP EMRE YEŞİLLER
- EYÜP GÜLER
- FARUK PEKTAŞ
- FATİH AYHAN
- FATİH BURAK BAY
- FATİH İNAL
- FATİH NAR
- FATİH ÖZDEMİR
- FATİH ŞABAN YILMAZ
- FATİH TOBAKÇAL
- FEHMİ ATAY
- FERDİ SELEK
- FERHAT BOZ
- FERHAT GÖKAŞAR
- FERHAT TAŞ
- FERHAT YANÇ
- FETHİ FISTIKCI
- FEYYAZ AYHAN SEZEN
- FIRAT GÜNAY
- FIRAT SOĞUK
- FIRAT YILDIRIM
- FUAT MERDANE
- FURKAN YURTCU
- FURKAN ÇELEBİ
- FURKAN GÜZEL
- FURKAN KURU
- FURKAN ÖZKAN
- GALİP KÜÇÜKGENÇ
- GALİP TOLGA ERTÜRK
- GAMZE ÖZDEVECİ
- GARİP BOZOĞLAN
- GEZGİN ÖZTÜRK
- GİZEM ERSOY
- GÖKBERK USANMAZ
- GÖKHAN YILDIRIM
- GÖKHAN AYAR
- GÖKHAN ENGİN
- GÖKHAN ÖZHAN
- GÖKHAN TOKCAN
- GÜLTEKİN TOPUZ
- GÜRBEY KAHVECİ
- GÜRKAN ÇELİK
- HAKAN ÇELEBİ
- HAKAN GÜNEY
- HAKAN KÜÇÜK
- HAKAN TEKİN
- HAKKI AYTAÇ
- HALDUN BAYRAK
- HALİL BORAN ÇİFTLİK
- HALİL YILDIRIM
- HAMZA KARAKILIÇ
- HARUN DOBRUCA
- HASAN ALAŞ
- HASAN AYVAT
- HASAN HARTUÇ
- HASAN HÜSEYİN KÜÇÜK
- HASAN KARAHAN
- HASAN SANDAL
- HASAN YILDIZ
- HATİCE ÖZLEM OKKA
- HAYDAR YILMAZ
- HIDIR CAN KOYUN
- HİDAYET DENİZ ÇINAR
- HİKMET BİLGİN
- HULUSİ COŞKUN
- HÜSEYİN DORA
- HÜSEYİN GÜNAYDIN
- HÜSEYİN KURNAZ
- HÜSEYİN ÖNAL
- HÜSEYİN ÖRESİN
- İLYAS GÖKHAN GÜNAYDIN
- İBRAHİM CAN SÜRER
- İBRAHİM EMİRLEROĞLU
- İBRAHİM EREN
- İBRAHİM ETHEM İRAZ
- İLHAN DEMİR
- İLHAN YÜRÜKER
- İLYAS ERGÜN
- İLYAS FİDAN
- İREM BAHAR
- İRFAN KORKMAZ
- İSA ANAMAS
- İSA ZEYREK
- İSMAİL ÇALIK
- İSMAİL ERGÜN
- İSMAİL ERMAN BÜYÜKGÖK
- İSMAİL GÖKDEMİR
- İSMAİL MERT CANGÜVEN
- İSMAİL ÜSTÜN
- İZZET PEKCAN
- KAAN BAYDAK
- KAAN ÖZENSOY
- KADİR BEŞİKTAŞ
- KADİR CAN TUNCEL
- KADİR YAĞIZ
- KAZIM BAYRAM
- KAZIM EMRE ÇAĞAN
- KEMAL EROL
- KEMAL ÖZBEK
- KENAN YALÇIN
- KERİM ÇAKMAKÇI
- KIVANÇ BÜYĞKESEN
- KORAY AKYÜZ
- KUTAY CANER
- KUTLU AKBAŞ
- KÜRŞAT YARAR
- LATİF GÜLPINAR
- LEVENT ERSOY
- LEVENT ÖZKAN
- LEZGİN SAN
- MAHMUT BOLAT
- MAHMUT ÇALIŞ
- MAHMUT UĞUR ÇİLKIZ
- MARIA KASAR
- MEHMET BULUT DEMİRCAN
- MEHMET CAN OTAY
- MEHMET CAN SAVCI
- MEHMET CAN ŞENTÜRK
- MEHMET EMİN GÖKTAŞ
- MEHMET EMRE ÇALIŞKAN
- MEHMET ERGEL
- MEHMET KAMURAN POLAT
- MEHMET KOCAMAN
- MEHMET MUSTAFA ORUÇOĞLU
- MEHMET NAİL ÖZER
- MEHMET OLGUN
- MEHMET ÖZ
- MEHMET RAHMİ ALPÖZGEN
- MEHMET SEDAT GÜZEL
- MEHMET SÜLÜN
- MEHMET TOSUN
- MEHMET VERGİLİ
- MEHMET YILDIZ
- MEHMET YİĞİT
- MEHMET ZEKİ YAKUT
- MELİH BİÇER
- MERT IRMAK
- MERT MERAL
- MERT MERDİN
- MERT ULU
- MERTCAN PÜSKÜL
- MERTCAN TAKTEKİN
- MESTAN HÜSEYİN ÇİLEKÇİ
- MESUT ENGİN KORKUSUZ
- MESUT EROĞLU
- MESUT ŞAHİNTÜRK
- METİN ÖZDEMİR
- METİN YAKTI
- MEVLÜT ENGİN
- MUAMMER GÖGCE
- MUAS SEFKAN İŞLEK
- MUHAMMED ALİ DİNÇ
- MUHAMMED DEMİRTAŞ
- MUHAMMED FATİH YENİAY
- MUHAMMED FURKAN KARADENİZ
- MUHAMMED SADIK SEFEROĞLU
- MUHAMMET CAN
- MUHAMMET SAY
- MUHARREM KOCAMAN
- MUHARREM SÖNMEZ
- MUHARREM UĞUR YAVUZ
- MURAT ADIGÜZEL
- MURAT AĞCADAĞLI
- MURAT BOZKURT
- MURAT ÇAĞLAR ÖZÇELİK
- MURAT ÇALIŞKAN
- MURAT DOST
- MURAT ŞAHİN
- MURAT TEKŞEN
- MURAT YAMAÇ
- MUSTAFA ATILGAN GÜÇ
- MUSTAFA BOSTANCI
- MUSTAFA CEM BOZKURT
- MUSTAFA GÜVERCİN
- MUSTAFA İŞBİTİRİCİ
- MUSTAFA KAĞAN COŞKUN
- MUSTAFA MERİÇ
- MUSTAFA ONUR SERBEST
- MUSTAFA ÖVÜŞ
- MUSTAFA TERZİ
- MUSTAFA ÜMİT CAN DÖLEK
- MUSTAFA YİĞİT SOYLU
- MUSTAFACAN KARA
- MUZAFFER İNAN
- MÜSLÜM SERHAN ACAR
- NASIR ALİ TOKMAK
- NİDA KOYUN
- NİHAT EKE
- NUMAN ÇALTULU
- NURİ ASLAN
- NURİ ULUER
- OĞUZ KAAN BAŞTUĞ
- OĞUZHAN EMRE AKIN
- OĞUZHAN KOLOT
- OĞUZHAN ŞİMŞEK
- OĞUZHAN TURKAY
- OKTAY BAŞ
- OKTAY ÖZKAN
- OLCAY KARAKAŞ
- ONUR ÇETİNER
- ONUR GÖNÜL
- ONUR KILINÇ
- ORÇUN SARIOĞLU
- ORHAN ELKAN
- ORHAN ÖZDEMİR
- ORHAN YILDIRIM
- OSMAN BİRİNCİ
- OSMAN DOĞRU
- OSMAN DURAN
- OZAN ALDATMIŞ
- OZAN ERBİL ALİCANOĞLU
- OZAN ONUR KURT
- ÖKKEŞ ÇAYIRCI
- ÖMER BUZBUZ
- ÖMER ÇAKIR
- ÖMER EMRE ŞENEL
- ÖMER FARUK TÜTÜNCÜ
- ÖMER FARUK YILDIRIM
- ÖMER FİDAN
- ÖMER GENÇ
- ÖMER TEMEL
- ÖMÜR POĞDA
- ÖNDER BOZBAY
- ÖZDE EZEL ORUÇ
- ÖZGÜN EVRİM PEKER
- ÖZGÜR DURGUN
- ÖZGÜR NAÇ
- ÖZGÜR SAVAŞ BİLGEN
- ÖZGÜR TAKA
- ÖZGÜR YALÇIN
- ÖZKAN AKTUĞ
- ÖZKAN ÖZKAN
- ÖZMEN GÜRBÜZ
- PELİN ÇETE
- RAMAZAN EBRU
- RAMAZAN EMRE KILIÇ
- RAMAZAN GÖZÜKÜÇÜK
- RAŞİT ŞİMŞEK
- RIDVAN ERDEM
- SAFA PARLAK
- SAİTNUR IŞIK
- SALİH GÜREL GÜRELİ
- SAMET CAN ÜNAL
- SARUHAN KARAMAN
- SAYGIN ENGİN YAMÇİCİ
- SEÇKİN ŞENIŞIK
- SEDAT EKİN
- SEDATCAN TAŞDEMİR
- SEFA YILDIRAN
- SEFER GÜRELLER
- SELÇUK GÜLFİDAN
- SELÇUK KARA
- SELÇUK SERBEST
- SELİM CAN AKÇE
- SELİM KAYALI
- SEMİH ÖZDEMİR
- SEMİHCAN KELEŞ
- SERCAN SAYARAL
- SERCAN YILMAZ
- SERDAR ATASOY
- SERDAR İPEK
- SERHAT ÖZER
- SERHAT TALAŞ
- SERKAN VOLKAN SARI
- SERTAN TAVUKÇU
- SEZGİN AĞUN
- SİNAN ERİM
- SİNAN KORKMAZ
- SİNAN UMMAK
- SONER KARAGÜLLE
- SONER KARATEKE
- SULTAN MURAT AVCI
- SÜLEYMAN ONUR SOYSAL
- SÜLEYMAN ÖZÇAKIR
- ŞAHİN AKTULUN
- ŞEVKET KIRILMIŞ
- ŞÜKRÜ YİĞENOĞLU
- TAYLAN KARSLI
- TAYLAN ÖZGÜR CANTÜRK
- TEVFİK ERDEM ÖZBİLEN
- TOLGA AKYOL
- TOLGA İHSAN KAPLAN
- TOLGA KARATAŞ
- TOLGAY SEVER
- TOLUNAY NUR UZUNLAR
- TUGAY BORAZAN
- TUNCAY KURT
- TURGAY AKTÜRK
- TURGAY CANKURTARAN
- TÜNCER YOKUŞ
- UBEYDULLAH KÜÇÜKAKÇALI
- UBEYDULLAH ONGEN
- UFUK KÜÇÜK
- UĞUR DENİZ
- UĞUR DUMAN
- UĞUR YILDIZ
- UĞUR ZORÇELİK
- UMUT CAN ÖZCAN
- UMUT DOĞAN
- ÜMİT ORAZALİ
- ÜMMÜGÜLSÜM YILMAZ
- ÜNAL KESKİN
- VEDAT İLHAN
- VELİ İDGÜ
- VELİ KESKİN
- VELİ YÜCEL
- VEYSİ SEVİM
- VOLKAN MEMİŞ
- VURAL AKYILDIZ
- YASİN AŞIK
- YASİN DAĞAŞAN
- YASİN GENÇ
- YAVUZ LİMA
- YENER SADIKLAR
- YENER USTA
- YILDIRIM BAKIR
- YILMAZ RENKSİZKAYA
- YILMAZ ŞENCİ
- YİĞİT FERHAT EŞBİLEN
- YİĞİT OKCU
- YUNUS BAYDİLEK
- YUNUS EMRE BATTAL
- YUNUS EROĞLU
- YUNUS HAKAN KIRTAŞ
- YUNUS ÖZEKİNCİ
- YUNUS TAŞKIN
- YUNUS TÜLEK
- YUSUF BAKAN
- YUSUF MERCAN
- YUSUF ÖZYURT
- YUSUF SAMUK
- YUSUF YILMAZ
- YÜCEL BAŞTÜRK
- YÜCEL YILMAZ
- ZAFER AZTOPAL
- ZAFER NEMUTLU
- ZAFER YILMAZ
- ZEYNEP SIRMA ÇABUK
- ZÜBEYR ÇİÇEK