Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bahis sevklerinin bir yenisini gerçekleştirdi.

Futbolcular, menajerler ve teknik heyetlerin ardından, profesyonel liglerde çeşitli sağlık ve teknik destek kadrolarında görev almış isimlerin de bahis oynadığı testip edilerek PFDK sevkleri gerçekleştirildi.

TFF'nin açıklamasına göre, son 5 yıl içerisinde profesyonel futbol liglerinde; fizyoterapist, psikolojik performans danışmanı, masör, malzemeci, tercüman, doktor ve beslenme uzmanı olarak görev yapan isimler mercek altına alındı. Yapılan incelemeler neticesinde bahis oynadığı tespit edilen tam 510 kişi hakkında yasal süreç başlatıldı.

Galatasaray takım doktoru Abdullah Yener İnce ve Fenerbahçe takım tercümanı Saruhan Karaman, bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK’ye sevk edildi. 

TEDBİR KARARI

Federasyon, bahis oynadığı kesinleşen bu kişilerin Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilmesine karar verdi. Sevk edilen isimler hakkında 13.02.2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere tedbir kararı uygulanacağı kaydedildi. Soruşturmanın kapsamı, futbolcuların ve teknik heyetlerin en yakınında bulunan sağlık ve destek personellerini içeriyor.

Disipline sevk edilen isimlerin tam listesi ise şu şekilde:

  1. ABDULGAFUR SAK
  2. ABDULHALİM BİLDEN
  3. ABDULKADİR SEZER
  4. ABDULKADİR YALVAÇ
  5. ABDULLAH AKAY
  6. ABDULLAH TARIK DİKMEN
  7. ABDULLAH ÜREK
  8. ABDULLAH YENER İNCE
  9. ABDULRAHİM KARAHAN
  10. ABDURRAHMAN EFE
  11. ABDURRAHMAN KANDEMİR
  12. ADEM KALIN
  13. ADEM TEPEALAN
  14. AHMET ANIL
  15. AHMET ATACAN KAYA
  16. AHMET CENGİZHAN ULUCAN
  17. AHMET ÇAKIR
  18. AHMET ERTEK
  19. AHMET FURKAN YAKAN
  20. AHMET FURKAN YÜRÜK
  21. AHMET GÖREN
  22. AHMET SELAHATTİN PAZARLI
  23. AHMET TARLACI
  24. AHMET TORLAK
  25. ALİ CEM KAYMAJ
  26. ALİ ÇETİN
  27. ALİ ENGELOĞLU
  28. ALİ GASSALOĞLU
  29. ALİ GÖK
  30. ALİ MUHARREM ERZURUM
  31. ALİ ÖZDEMİR
  32. ALİ SAVAŞ BABAT
  33. ALİ TAŞPINAR
  34. ALİHAN ÖZAY
  35. ANIL KILIÇ
  36. ARDA ÇINAR
  37. ARDA ŞİMŞEK
  38. ARTUN KIRMIZIOĞLU
  39. ASKER İLKER AY
  40. ATAKAN GÜRGAN
  41. ATAKAN NAZAROĞLU
  42. ATALAY DOSTUGÜR
  43. AYDIN BALCI
  44. AYDIN KAL
  45. AYHAN KARA
  46. AYKUT ADEMİR
  47. AYKUT DURMAZ
  48. AYTEKİN AYDIN
  49. AYTUĞ IŞIK
  50. AZİZ CAN ÇEVİK
  51. BAHADIR KAYGUSUZ
  52. BARIŞ GÜVEN
  53. BARIŞ AYDIN
  54. BARIŞ ÇELEBİ
  55. BARIŞ KURTGÖZ
  56. BAŞAR YÖNGEL
  57. BATUHAN ERKAN
  58. BATUHAN ÖZDEMİR
  59. BATUHAN ÜNAL ŞİMŞEK
  60. BAVER YAZICI
  61. BAYRAM ARIN
  62. BAYRAM SAYGILI
  63. BAYRAM ÜLKER
  64. BERAAT TUNGUT
  65. BERDAN İLEN
  66. BERK ERSEN
  67. BERK GEZER
  68. BERK IŞIKOL
  69. BERKAN ASLAN
  70. BERKAY CENGİZ
  71. BERKAY KARSLI
  72. BERKAY ÜSTÜNDAĞ
  73. BERKE ÇALIKOĞLU
  74. BEYHAN DEMİRCİ
  75. BİLAL OKÇU
  76. BİLAL TUNCEL
  77. BİLGEHAN ALP MEMİŞ
  78. BORA KAYA
  79. BUĞRA SARP
  80. BURAK ÖZDEMİR
  81. BURAK ULUKAYA
  82. BURAK ATASOY
  83. BURAK CAN CANTÜRK
  84. BURAK ÇİMEN
  85. BURAK KILINÇ
  86. BURAK KÜTÜKKIRAN
  87. BURAK SUBAŞI
  88. BURAK YUSUF DEMİR
  89. BURHAN SAMET APAYDIN
  90. BURHAN SUCU
  91. BÜLENT ECE
  92. BÜLENT KARKUŞ
  93. BÜNYAMİN ENES İNAL
  94. CAN GÜLER
  95. CAN YÜKSEL
  96. CANALP MANDACI
  97. CANPOLAT SELÇUK
  98. CEM EROL
  99. CEM YILMAZ
  100. CEMAL KARAKAYA
  101. CENGİZ KAYA
  102. CENGİZ KAZDAL
  103. CENGİZ TOPRAK
  104. CENK ÖZYILMAZ
  105. CİHAN AYKUT
  106. CİHAN BİRİNCİ
  107. CİHANGİR YILMAZ
  108. COŞKUN BAYRAM
  109. CUMALİ NAMLI
  110. ÇAĞATAY KAŞIKCI
  111. ÇAĞLAR KUTLU
  112. ÇAĞLAYAN CÜCEN
  113. ÇETİN ADİL ERKEN
  114. DAVUT KİLVAN
  115. DEMİR ALİ BAŞKAN
  116. DEMİRHAN EREN
  117. DENİZ KARAYEL
  118. DENİZ KÖMÜRCÜ
  119. DENİZ SATILMIŞ
  120. DERDA VATANSEVER
  121. DERYA ÖNAL
  122. DİLA AKDEMİR
  123. DURSUN IŞIK
  124. EBUBEKİR ARIK
  125. ECEVİT AKTAŞ
  126. EKREM GELDEGÜL
  127. EMİN KARS
  128. EMİR ATEŞDAĞLI
  129. EMİRHAN OKUR
  130. EMİRHAN TÜRKERİ
  131. EMRAH İŞBİLİR
  132. EMRAH URTEKİN
  133. EMRE FETTAHOĞLU
  134. EMRE AKYOL
  135. EMRE BATUHAN AKCA
  136. EMRE GÖKÇE
  137. EMRE GÜRKAN KURT
  138. EMRE ŞENGİL
  139. EMRE TAŞCI
  140. EMRE UÇAR
  141. EMRE YEŞİL
  142. EMRULLAH AĞRALI
  143. ENDER TOPALOĞLU
  144. ENES GÜL
  145. ENES KARS
  146. ENES NALBANT
  147. ERALP ATAY
  148. ERAY ULU
  149. ERCAN ÖZDEMİR
  150. ERCAN ÖZTÜRK
  151. ERCAN YILMAZ
  152. ERDAL ÖZAKAN
  153. ERDEM ÖZYEŞİL
  154. ERDİNÇ ÖZDEMİR
  155. EREN AKIN
  156. EREN CAN ESER
  157. EREN SARIGÜL
  158. EREN SARIM
  159. ERGÜLÜ ALTUNKAYA
  160. ERHAN GÜNEL
  161. ERHAN SULUKAN
  162. ERKAN AKIN
  163. ERKAN KAHRAMAN
  164. ERKAN VARLI
  165. ERKAN YILMAZ
  166. ERKİN ÇAKAR
  167. ERSİN ÖKTEM
  168. ERŞAN SOĞANCI
  169. ERTAŞ ŞİMŞEK
  170. ERTUĞRUL YURDAGÜL
  171. EVRİM ZİNCİDİ
  172. EYÜP EMRE YEŞİLLER
  173. EYÜP GÜLER
  174. FARUK PEKTAŞ
  175. FATİH AYHAN
  176. FATİH BURAK BAY
  177. FATİH İNAL
  178. FATİH NAR
  179. FATİH ÖZDEMİR
  180. FATİH ŞABAN YILMAZ
  181. FATİH TOBAKÇAL
  182. FEHMİ ATAY
  183. FERDİ SELEK
  184. FERHAT BOZ
  185. FERHAT GÖKAŞAR
  186. FERHAT TAŞ
  187. FERHAT YANÇ
  188. FETHİ FISTIKCI
  189. FEYYAZ AYHAN SEZEN
  190. FIRAT GÜNAY
  191. FIRAT SOĞUK
  192. FIRAT YILDIRIM
  193. FUAT MERDANE
  194. FURKAN YURTCU
  195. FURKAN ÇELEBİ
  196. FURKAN GÜZEL
  197. FURKAN KURU
  198. FURKAN ÖZKAN
  199. GALİP KÜÇÜKGENÇ
  200. GALİP TOLGA ERTÜRK
  201. GAMZE ÖZDEVECİ
  202. GARİP BOZOĞLAN
  203. GEZGİN ÖZTÜRK
  204. GİZEM ERSOY
  205. GÖKBERK USANMAZ
  206. GÖKHAN YILDIRIM
  207. GÖKHAN AYAR
  208. GÖKHAN ENGİN
  209. GÖKHAN ÖZHAN
  210. GÖKHAN TOKCAN
  211. GÜLTEKİN TOPUZ
  212. GÜRBEY KAHVECİ
  213. GÜRKAN ÇELİK
  214. HAKAN ÇELEBİ
  215. HAKAN GÜNEY
  216. HAKAN KÜÇÜK
  217. HAKAN TEKİN
  218. HAKKI AYTAÇ
  219. HALDUN BAYRAK
  220. HALİL BORAN ÇİFTLİK
  221. HALİL YILDIRIM
  222. HAMZA KARAKILIÇ
  223. HARUN DOBRUCA
  224. HASAN ALAŞ
  225. HASAN AYVAT
  226. HASAN HARTUÇ
  227. HASAN HÜSEYİN KÜÇÜK
  228. HASAN KARAHAN
  229. HASAN SANDAL
  230. HASAN YILDIZ
  231. HATİCE ÖZLEM OKKA
  232. HAYDAR YILMAZ
  233. HIDIR CAN KOYUN
  234. HİDAYET DENİZ ÇINAR
  235. HİKMET BİLGİN
  236. HULUSİ COŞKUN
  237. HÜSEYİN DORA
  238. HÜSEYİN GÜNAYDIN
  239. HÜSEYİN KURNAZ
  240. HÜSEYİN ÖNAL
  241. HÜSEYİN ÖRESİN
  242. İLYAS GÖKHAN GÜNAYDIN
  243. İBRAHİM CAN SÜRER
  244. İBRAHİM EMİRLEROĞLU
  245. İBRAHİM EREN
  246. İBRAHİM ETHEM İRAZ
  247. İLHAN DEMİR
  248. İLHAN YÜRÜKER
  249. İLYAS ERGÜN
  250. İLYAS FİDAN
  251. İREM BAHAR
  252. İRFAN KORKMAZ
  253. İSA ANAMAS
  254. İSA ZEYREK
  255. İSMAİL ÇALIK
  256. İSMAİL ERGÜN
  257. İSMAİL ERMAN BÜYÜKGÖK
  258. İSMAİL GÖKDEMİR
  259. İSMAİL MERT CANGÜVEN
  260. İSMAİL ÜSTÜN
  261. İZZET PEKCAN
  262. KAAN BAYDAK
  263. KAAN ÖZENSOY
  264. KADİR BEŞİKTAŞ
  265. KADİR CAN TUNCEL
  266. KADİR YAĞIZ
  267. KAZIM BAYRAM
  268. KAZIM EMRE ÇAĞAN
  269. KEMAL EROL
  270. KEMAL ÖZBEK
  271. KENAN YALÇIN
  272. KERİM ÇAKMAKÇI
  273. KIVANÇ BÜYĞKESEN
  274. KORAY AKYÜZ
  275. KUTAY CANER
  276. KUTLU AKBAŞ
  277. KÜRŞAT YARAR
  278. LATİF GÜLPINAR
  279. LEVENT ERSOY
  280. LEVENT ÖZKAN
  281. LEZGİN SAN
  282. MAHMUT BOLAT
  283. MAHMUT ÇALIŞ
  284. MAHMUT UĞUR ÇİLKIZ
  285. MARIA KASAR
  286. MEHMET BULUT DEMİRCAN
  287. MEHMET CAN OTAY
  288. MEHMET CAN SAVCI
  289. MEHMET CAN ŞENTÜRK
  290. MEHMET EMİN GÖKTAŞ
  291. MEHMET EMRE ÇALIŞKAN
  292. MEHMET ERGEL
  293. MEHMET KAMURAN POLAT
  294. MEHMET KOCAMAN
  295. MEHMET MUSTAFA ORUÇOĞLU
  296. MEHMET NAİL ÖZER
  297. MEHMET OLGUN
  298. MEHMET ÖZ
  299. MEHMET RAHMİ ALPÖZGEN
  300. MEHMET SEDAT GÜZEL
  301. MEHMET SÜLÜN
  302. MEHMET TOSUN
  303. MEHMET VERGİLİ
  304. MEHMET YILDIZ
  305. MEHMET YİĞİT
  306. MEHMET ZEKİ YAKUT
  307. MELİH BİÇER
  308. MERT IRMAK
  309. MERT MERAL
  310. MERT MERDİN
  311. MERT ULU
  312. MERTCAN PÜSKÜL
  313. MERTCAN TAKTEKİN
  314. MESTAN HÜSEYİN ÇİLEKÇİ
  315. MESUT ENGİN KORKUSUZ
  316. MESUT EROĞLU
  317. MESUT ŞAHİNTÜRK
  318. METİN ÖZDEMİR
  319. METİN YAKTI
  320. MEVLÜT ENGİN
  321. MUAMMER GÖGCE
  322. MUAS SEFKAN İŞLEK
  323. MUHAMMED ALİ DİNÇ
  324. MUHAMMED DEMİRTAŞ
  325. MUHAMMED FATİH YENİAY
  326. MUHAMMED FURKAN KARADENİZ
  327. MUHAMMED SADIK SEFEROĞLU
  328. MUHAMMET CAN
  329. MUHAMMET SAY
  330. MUHARREM KOCAMAN
  331. MUHARREM SÖNMEZ
  332. MUHARREM UĞUR YAVUZ
  333. MURAT ADIGÜZEL
  334. MURAT AĞCADAĞLI
  335. MURAT BOZKURT
  336. MURAT ÇAĞLAR ÖZÇELİK
  337. MURAT ÇALIŞKAN
  338. MURAT DOST
  339. MURAT ŞAHİN
  340. MURAT TEKŞEN
  341. MURAT YAMAÇ
  342. MUSTAFA ATILGAN GÜÇ
  343. MUSTAFA BOSTANCI
  344. MUSTAFA CEM BOZKURT
  345. MUSTAFA GÜVERCİN
  346. MUSTAFA İŞBİTİRİCİ
  347. MUSTAFA KAĞAN COŞKUN
  348. MUSTAFA MERİÇ
  349. MUSTAFA ONUR SERBEST
  350. MUSTAFA ÖVÜŞ
  351. MUSTAFA TERZİ
  352. MUSTAFA ÜMİT CAN DÖLEK
  353. MUSTAFA YİĞİT SOYLU
  354. MUSTAFACAN KARA
  355. MUZAFFER İNAN
  356. MÜSLÜM SERHAN ACAR
  357. NASIR ALİ TOKMAK
  358. NİDA KOYUN
  359. NİHAT EKE
  360. NUMAN ÇALTULU
  361. NURİ ASLAN
  362. NURİ ULUER
  363. OĞUZ KAAN BAŞTUĞ
  364. OĞUZHAN EMRE AKIN
  365. OĞUZHAN KOLOT
  366. OĞUZHAN ŞİMŞEK
  367. OĞUZHAN TURKAY
  368. OKTAY BAŞ
  369. OKTAY ÖZKAN
  370. OLCAY KARAKAŞ
  371. ONUR ÇETİNER
  372. ONUR GÖNÜL
  373. ONUR KILINÇ
  374. ORÇUN SARIOĞLU
  375. ORHAN ELKAN
  376. ORHAN ÖZDEMİR
  377. ORHAN YILDIRIM
  378. OSMAN BİRİNCİ
  379. OSMAN DOĞRU
  380. OSMAN DURAN
  381. OZAN ALDATMIŞ
  382. OZAN ERBİL ALİCANOĞLU
  383. OZAN ONUR KURT
  384. ÖKKEŞ ÇAYIRCI
  385. ÖMER BUZBUZ
  386. ÖMER ÇAKIR
  387. ÖMER EMRE ŞENEL
  388. ÖMER FARUK TÜTÜNCÜ
  389. ÖMER FARUK YILDIRIM
  390. ÖMER FİDAN
  391. ÖMER GENÇ
  392. ÖMER TEMEL
  393. ÖMÜR POĞDA
  394. ÖNDER BOZBAY
  395. ÖZDE EZEL ORUÇ
  396. ÖZGÜN EVRİM PEKER
  397. ÖZGÜR DURGUN
  398. ÖZGÜR NAÇ
  399. ÖZGÜR SAVAŞ BİLGEN
  400. ÖZGÜR TAKA
  401. ÖZGÜR YALÇIN
  402. ÖZKAN AKTUĞ
  403. ÖZKAN ÖZKAN
  404. ÖZMEN GÜRBÜZ
  405. PELİN ÇETE
  406. RAMAZAN EBRU
  407. RAMAZAN EMRE KILIÇ
  408. RAMAZAN GÖZÜKÜÇÜK
  409. RAŞİT ŞİMŞEK
  410. RIDVAN ERDEM
  411. SAFA PARLAK
  412. SAİTNUR IŞIK
  413. SALİH GÜREL GÜRELİ
  414. SAMET CAN ÜNAL
  415. SARUHAN KARAMAN
  416. SAYGIN ENGİN YAMÇİCİ
  417. SEÇKİN ŞENIŞIK
  418. SEDAT EKİN
  419. SEDATCAN TAŞDEMİR
  420. SEFA YILDIRAN
  421. SEFER GÜRELLER
  422. SELÇUK GÜLFİDAN
  423. SELÇUK KARA
  424. SELÇUK SERBEST
  425. SELİM CAN AKÇE
  426. SELİM KAYALI
  427. SEMİH ÖZDEMİR
  428. SEMİHCAN KELEŞ
  429. SERCAN SAYARAL
  430. SERCAN YILMAZ
  431. SERDAR ATASOY
  432. SERDAR İPEK
  433. SERHAT ÖZER
  434. SERHAT TALAŞ
  435. SERKAN VOLKAN SARI
  436. SERTAN TAVUKÇU
  437. SEZGİN AĞUN
  438. SİNAN ERİM
  439. SİNAN KORKMAZ
  440. SİNAN UMMAK
  441. SONER KARAGÜLLE
  442. SONER KARATEKE
  443. SULTAN MURAT AVCI
  444. SÜLEYMAN ONUR SOYSAL
  445. SÜLEYMAN ÖZÇAKIR
  446. ŞAHİN AKTULUN
  447. ŞEVKET KIRILMIŞ
  448. ŞÜKRÜ YİĞENOĞLU
  449. TAYLAN KARSLI
  450. TAYLAN ÖZGÜR CANTÜRK
  451. TEVFİK ERDEM ÖZBİLEN
  452. TOLGA AKYOL
  453. TOLGA İHSAN KAPLAN
  454. TOLGA KARATAŞ
  455. TOLGAY SEVER
  456. TOLUNAY NUR UZUNLAR
  457. TUGAY BORAZAN
  458. TUNCAY KURT
  459. TURGAY AKTÜRK
  460. TURGAY CANKURTARAN
  461. TÜNCER YOKUŞ
  462. UBEYDULLAH KÜÇÜKAKÇALI
  463. UBEYDULLAH ONGEN
  464. UFUK KÜÇÜK
  465. UĞUR DENİZ
  466. UĞUR DUMAN
  467. UĞUR YILDIZ
  468. UĞUR ZORÇELİK
  469. UMUT CAN ÖZCAN
  470. UMUT DOĞAN
  471. ÜMİT ORAZALİ
  472. ÜMMÜGÜLSÜM YILMAZ
  473. ÜNAL KESKİN
  474. VEDAT İLHAN
  475. VELİ İDGÜ
  476. VELİ KESKİN
  477. VELİ YÜCEL
  478. VEYSİ SEVİM
  479. VOLKAN MEMİŞ
  480. VURAL AKYILDIZ
  481. YASİN AŞIK
  482. YASİN DAĞAŞAN
  483. YASİN GENÇ
  484. YAVUZ LİMA
  485. YENER SADIKLAR
  486. YENER USTA
  487. YILDIRIM BAKIR
  488. YILMAZ RENKSİZKAYA
  489. YILMAZ ŞENCİ
  490. YİĞİT FERHAT EŞBİLEN
  491. YİĞİT OKCU
  492. YUNUS BAYDİLEK
  493. YUNUS EMRE BATTAL
  494. YUNUS EROĞLU
  495. YUNUS HAKAN KIRTAŞ
  496. YUNUS ÖZEKİNCİ
  497. YUNUS TAŞKIN
  498. YUNUS TÜLEK
  499. YUSUF BAKAN
  500. YUSUF MERCAN
  501. YUSUF ÖZYURT
  502. YUSUF SAMUK
  503. YUSUF YILMAZ
  504. YÜCEL BAŞTÜRK
  505. YÜCEL YILMAZ
  506. ZAFER AZTOPAL
  507. ZAFER NEMUTLU
  508. ZAFER YILMAZ
  509. ZEYNEP SIRMA ÇABUK
  510. ZÜBEYR ÇİÇEK 