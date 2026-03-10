Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında bu akşam sahasında İngiltere temsilcisi Liverpool'u ağırlayacak. RAMS Park'ta yapılacak maç, saat 20.45'te başlayacak. Müsabakayı İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek. Müsabaka, TRT 1 ve Tabii platformundan yayımlanacak.

BUGÜN 3 MİLYON EURO GELECEK

Rams Parkt'ta oynanacak müsabaka için tüm biletler çıkar çıkmaz satılırken, sarı kırmızılı kulüp bu maçtan ciddi bir gelir elde edecek. Galatasaray hem bilet satışı hem de Gs Store’deki ürün satışlarından 3 milyon euroya yakın bir gelir elde etmeyi bekliyor.

KASA ŞİMDİDEN DOLDU

Devler Ligi'ne doğrudan katılan sarı-kırmızılılar, 18.62 milyon Euro'nun sahibi oldu. Gruplarda aldığı 3 galibiyet ve 1 beraberlikten 7 milyon Euro kazanan Galatasaray, lig etabını 20. sırada bitirdiği için 5.08 milyon Euro'yu daha kasasına koydu. Aslan; yayın havuzundan ortalama olarak 8.4 milyon Euro, UEFA katsayı priminden ise 2.4 milyon Euro kazandı. Cim-bom, play-off'a kaldığı için de 1 milyon Euro'luk gelirin sahibi oldu. Son 16 play-off turunda Juventus'u eleyen Galatasaray, 11 milyon Euro'luk geliri almaya hak kazandı. Okan Buruk'un öğrencileri, Liverpool'u elemesi durumunda çeyrek final ödülü olarak 12.5 milyon Euro kazanacak.