UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ikinci hafta heyecanı yaşanıyor. Galatasaray, 30 Eylül Salı günü sahasında İngiltere’nin güçlü temsilcisi Liverpool’u konuk edecek. RAMS Park’ta saat 22.00’de başlayacak dev mücadelede Fransız hakem Clement Turpin görev yapacak.

UEFA’nın resmi bilgilendirme sayfasında yapılan açıklamaya göre, Turpin’in yardımcılıklarını Nicolas Danos ve Benjamin Pages üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Jeremy Stinat olacak.

VAR KOLTUĞUNDA JEROME BRISARD

Müsabakada Video Yardımcı Hakem (VAR) görevini Jerome Brisard üstlenecek. Brisard’a VAR odasında Mathieu Vernice eşlik edecek.