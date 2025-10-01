Galatasaray Şampiyonlar Ligi 2.hafta mücadelesinde Liverpool'u 1-0'lık skorla devirirken; maç sonrası spor yorumcusu Uğur Karakullukçu'nun açıklamaları dikkat çekti.

CANLI YAYINDA ÖZÜR DİLEDİ

Karşılaşmanın ardından NOW Spor'da maçı değerlendiren ünlü yorumcu Uğur Karakullukçu, daha önceki yorumları nedeniyle TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’na seslenerek şu ifadeleri kullandı:

"Sayın başkanım, kura çekiminde son derece isabetli bir öngörüyle ‘Liverpool eski Liverpool değil’ dedi. Biz ise ‘yok Isak aldı 200 milyon Euro, yok Ekitike aldı 700 milyon Euro’ diyerek tiye aldık. Başkan analizinde haklı çıktı. Ben İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan özür diliyorum ve ayrıca tebrik ediyorum."

Karakullukçu ayrıca maç öncesindeki yayında da Galatasaray'ın kazanması halinde özür dileyeceğini söylemişti.

NE OLMUŞTU?

Şampiyonlar Ligi kurasını değerlendiren TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, "İyi bir kura çekti Galatasaray. Gruptan çıkacağına ben inanıyorum. 1. torbada deve dişi gibi takımlar vardı, hiçbiri gelmedi. Liverpool var ama Liverpool eski Liverpool değil" demişti.