TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Şampiyonlar Ligi kurasının ardından Galatasaray’ın rakiplerini değerlendirirken, “Liverpool eski Liverpool değil” demişti. İngiliz devinin son hali Hacıosmanoğlu’nun bu sözünü akıllara getirdi. Çünkü geçen sezon Premier Lig’e ambargo koyan takımdan eser yok. İlk 5 maç kayıpsız atlatıldı ancak oynanan futbol umut vermiyordu.

8 MAÇTA 12 GOL YEDILER

6. haftadaki 2-1’lik Crystal Palace yenilgisi 1 milyar 112 milyon Euro’luk Liverpool’daki defoları ortaya çıkardı. Savunma zaafları ve bireysel performanslardaki düşüşler açıkça göze çarptı. İlk 8 maçta tam 12 gol yiyen Kırmızılar sadece iki maçta kalesini kapatabildi. Geçen sezon aynı periyotta 4 gol yemiş, 4 maçı sorunsuz atlatmışlardı. Teknik Direktör Arne Slot tartışılan isim konumunda.

OYUNCULARINI ELEŞTIRDI

145 milyon Euro’luk Isak, 125 milyon Euro’luk Wirtz, 95 milyon Euro’luk Ekitike, 46.9 milyon Euro’luk Kerkez ve 40 milyon Euro’luk Frimpong’tan faydalanamadığı düşünülüyor. Hollandalı hocanın, Crystal Palace maçı sonrası oyunculara yönelik eleştirileri takımdaki huzursuzluğu artırdı. Bunları alt alta sıraladığımızda Galatasaray’ın tarihi bir zafere imza atması imkansız değil.