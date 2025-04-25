Süper Lig'de Galatasaray ile pazar günü karşılaşacak olan Eyüpspor, kamuoyunda yer alan "maaş ödemelerinin yapılmadığı ve futbolcuların antrenmana çıkmayacağı" yönündeki iddialara yanıt verdi.

'İDDİALAR TAMAMEN ASILSIZ'

Eyüpspor kulübü, takımın uzun süredir maaş alamadığı ve bu nedenle Galatasaray maçı öncesinde futbolcuların bugünkü antrenmana çıkmama kararı aldığı, protesto olacağı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, söz konusu iddiaların tamamen yalan ve maksatlı olduğu ifade edildi.

KRİTİK MAÇ PAZAR GÜNÜ

Süper Lig’in önemli karşılaşmalarından biri olan Eyüpspor-Galatasaray mücadelesi 27 Nisan Pazar günü saat 19.00’da Eyüp Stadyumu’nda oynanacak. Kritik mücadele öncesi yapılan bu açıklamayla kulüp, takım içinde herhangi bir kriz olmadığını vurgulamış oldu.