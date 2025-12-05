Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, Samsunspor'u konuk etti. Sarı kırmızılı ekip, 2-0 öne geçtiği maçta skorun 2-2'ye gelmesine engel olamazken 90+3'te Victor Osimhen'in golüyle sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Ancak mücadelenin son dakikasında yaşanan bir pozisyon gündem oldu. Holse'nin ceza alanına girdiği anda kale önündeki arkadaşına yollamak istediği pas Galatasaraylı savunma oyuncusunun elle teması nedeniyle kesildi.

SOLUĞU HAKEMİN YANINDA ALDI

Kazımcan'ın eline gelen top için maçın hakemi Mehmet Türkmen devam kararı verdi ve Samsunspor kulübesi adeta çılgına döndü. Saha içindeki isimler pozisyona itiraz ederken maçın bitiş düdüğüyle birlikte tepkiler de katlandı.

Maçın sona ermesiyle Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, son dakikadaki pozisyon için hakemlerin yanına gelerek hareretli bir şekilde tepki gösterdi. Sosyal medyada da pozisyonla ilgili büyük fikir ayrılıkları yaşandı ve pozsiyon gündem oldu.