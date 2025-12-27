Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray Manchester United'da oynayan 24 yaşındaki Manuel Ugarte'yi istiyor. Fransız basınına göre Uruguaylı futbolcunun orta sahada 6 ile 8 numarada oynadığı ve defansif anlamda güçlü olduğu belirtildi. 2024-2025 sezonunda PSG'den Manchester United'a 50 milyon euroya transfer olan Ugarte'nin ara transferde Avrupa'da bir kulübe kiralanabileceği kaydedildi.

LYON VE NAPOLI DE DEVREDE

Uruguaylı yıldız için İtalya'dan Napoli ve Fransa'dan Olympique Lyon'un da devrede olduğu öne sürüldü. Manchester United'ın kısa sürede 24 yaşındaki yıldızın geleceğiyle ilgili karar vereceği aktarıldı.

TORREIRA VE MUSLERA DEVREDE

Manuel Ugarte transferinde Galatasaray'ın Uruguaylı isimleri Lucas Torreira ve Fernando Muslera'nın etkili olması bekleniyor. Uruguay Milli Takımı'nda Torreira ve Muslera ile beraber oynayan Ugarte'nin sarı-kırmızılı takıma gelmeye sıcak bakabileceği kaydedildi.

Manuel Ugarte, bu sezon Ruben Amorim yönetimindeki Manchester United'da 12 resmi maçta görev aldı. Premier Lig'de 11 karşılaşmaya çıkan Uruguaylı yıldız, Lig Kupası'nda da 1 kez forma giydi. 432 dakika sahada kalan 24 yaşındaki futbolcu, gol ve asist katkısı yapamadı.