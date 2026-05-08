Dile kolay, tam 3 yıl 7 ay 23 gün… Mauro İcardi, 16 Eylül 2022’de Konya karşısında ilk kez sarı-kırmızılı taraftarlarla tanışmıştı. Aradan geçen süre içinde yalnızca attığı gollerle değil, Galatasaray tribünleriyle kurduğu bağ ile ikon haline gelen Arjantinli yıldız, yarın Antalya karşısında bir şampiyonluk maçından daha fazlasına çıkacak. 1.331 gün önce tanıştığı taraftara bu kez veda ederek ayrılıkların da sevdaya dahil olduğunu gösterecek.

BİR DEVİR KAPANIYOR

132 maçta 77 gol atarak kulüp tarihinin en skorer yabancısı olan İcardi’nin vedası, yalnızca bir futbolcunun ayrılığı değil; Cimbom’da son yıllara damga vuran bir dönemin kapanışı olacak. Antalyaspor’u yenerse şampiyonluk sevinci yaşayacak Galatasaray’da, diğer yanda bu ayrılığın hüznü yaşanacak. Özel bir yere sahip olan yıldızına son kez “Aşkın Olayım” şarkısını söyleyecek taraftarlar, duygusal anlara eşlik edecek.

EŞYALARINI GÖNDERDİ

Kulübe yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre, İcardi İstanbul’daki özel eşyalarının önemli bölümünü Milano’ya gönderdi. Bu gelişme, ayrılık iddialarını daha da güçlendirdi. Tecrübeli futbolcunun kariyerine İtalya merkezli bir planlama ile devam etmek istediği konuşuluyor.