Galatasaray MCT Technic, FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu I Grubu’ndaki ilk maçına Le Mans Sarthe Basket’e 83-90 mağlup oldu.
HAKEM: Luis Castillo , Peter Praksch, Michal Proc
GALATASARAY MCT TECHNIC: Jerome Robinson Jr. 8, Errick McCollum 21, Can Korkmaz 8, John Meeks 5, James Palmer 13, John Petrucelli 2, Frederick Gillespie 2, Fabian White 22, Muhsin Yaşar 2, Cihat Dalgalı, Rıdvan Öncel.
LE MANS: Bastien Grasshoff 11, Travante Williams 13, Shannon Bogues 12, Johnny Berhanemeskel 15, Trevor Hudgins 13, Lucas Dufeal 3, David Dileo 7, Thomas 14, Penda 2, Tyler Beracou.
1’İNCİ PERİYOT: 19-31
DEVRE: 43-57
3’ÜNCÜ PERİYOT: 66-76