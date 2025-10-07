Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu ilk hafta maçında Galatasaray MCT Technic, konuk ettiği Bosna Hersek'in Igokea m:tel ekibini 94-82 yendi.
Karşılaşmada 26 sayı atan Fabian White, maçın en skorer oyuncusu oldu.
- Salon: Basketbol Gelişim Merkezi
- Hakemler: Antonio Conde (İspanya), Andris Aunkrogers (Letonya), Alberto Sanchez (İspanya)
- Galatasaray MCT Technic: Tibet Görener, Cummings 11, Palmer 18, Gillespie 8, White 26, McCollum 13, Can Korkmaz 6, Meeks, Rıdvan Öncel 4, Piskopos 2, Muhsin Yaşar 6
- Igokea m:tel: Sezar 6, Lewis 3, Bess 12, Milosavljevic 8, Simanic 3, Gavrilovic 18, Tyree 23, Mustapic, Antunovic, Popovic 6, Jeremic 3
- 1. Periyot: 21-18
- Devre: 43-45
- 3. Periyot: 72-55
- Beş faulle çıkan: 39.32 Lewis (Igokea m:tel)